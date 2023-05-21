Жена командира "Азова" рассказала, как военные живут в Турции

Жена командира полка "Азов" Екатерина Прокопенко. Фото: Новини.LIVE

Основатель Ассоциации семей защитников "Азовстали" и жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко Екатерина Прокопенко рассказала, что сейчас бойцы живут в безопасном месте в Турции. По ее словам, они находятся на закрытом режимном объекте.

Об этом Екатерина Прокопенко рассказала в интервью "Укринформу".

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Командиры "Азова" находятся в безопасном месте, поэтому землетрясения в феврале их не коснулись. Они также имеют доступ к информации о ситуации в Украине.

"Они находятся в безопасном месте, поэтому, к счастью, землетрясения их не коснулись. Я сейчас живу в ситуации, когда мне женщины пленных просто могут писать, даже угрожать, мол, "твой мужчина — на курорте". Это неправда. Они на закрытом режимном объекте. Даже мы не знаем, где конкретно. Они не на курорте и не на море", — рассказала Прокопенко.

По ее словам, командиры полка не подвергаются пыткам, как в России, но, тем не менее, они не полностью на свободе. У военных есть определенный режим, регламентированные звонки и расписание, но с доступом к информации.

"Мы все понимаем, что если бы они остались в плену дольше в тех условиях, то произошли бы неотвратимые процессы с их состоянием", — подчеркнула Екатерина.

Она также рассказала, что командиры отказались от того, чтобы их посещали родные. Военные хотят морально быть на уровне со своим рядовым составом полка, которые не имеют возможности видеть свою семью.

Напомним, 22 сентября прошлого года 215 украинских военных освободили из российского плена. Из них 108 — бойцы "Азова".

Также мы писали, что прокуроры Донецкой областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении участвовавшего в боевых действиях в Украине генерал-лейтенанта Вооруженных сил РФ. В частности, по данным следствия, он руководил штурмом завода "Азовсталь" в Мариуполе. Российский военный командир будет судиться заочно.

Добавим, "Азовсталь" в Мариуполе называли городом в городе. Площадь комбината — 11 тысяч квадратных километров, это пятая часть Мариуполя. До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину на заводе работало около 11 тысяч человек.