"Оторвало пол руки, но его не комиссовали" — окупантов заставляют воевать без конечностей

Оккупанты спасают своего товарища, получившего ранения на войне в Украине. Фото: Армия Inform

Жена военнослужащего рассказывает о различных случаях с ранениями на войне и ситуации, при которых солдат с отсутствующими конечностями отказываются комиссовать и из больницы возвращают обратно на службу в части. ГУР перехватило очередной разговор россиян.

Об этом пишет ГУР на своей странице в Telegram.

Читайте также:

Перехваченный разговор

"Да Люды моей, Сергей тоже тогда в больнице... Его же тогда осколками тоже... Лежал с ранением в Сватово... А это Светлана мне вчера позвонила, хорошо, что каска, он в каске был и осколок в каску же попал. Там ухо, по-моему... Ну короче, Сергея контузило. И еще Люда говорит, что на правой ноге он три пальца не чувствует. Они плохо работают, и понимаешь, второй раз уже с ним это", — рассказывает жена оккупанта.

Она также рассказала о своем знакомом, который рассказывает ей, что это норма, когда людей без рук заставляют воевать.

"У нас вот знакомый Сергей и он рассказывает, что у них там нормально, у пацана или мужчины половину правой руки оторвало, три месяца пролежал в больнице и должны были комиссовать, но хр*н там, отправили обратно. Это вообще нормально?" — возмущается женщина, рассказывая о беспорядках в армии РФ.

Напомним, недавно ГУР обнародовало разговор, где жена оккупанта жалуется, что с войны домой прислали только половину тела российского военного.

Однако это не первый разговор, где присутствуют подобные жалобы. Недавно украинская разведка поделилась еще одним разговором, где военный РФ пожаловался на руководство, отправляющее на войну бойцов с травмами.