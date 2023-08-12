Дружина загарбника благає чоловіка не їхати до України, — перехоплення ГУР

Російські окупанти. Фото: АрміяInform

Російських солдатів намагаються обманом завезти до України. Їм обіцяють цілком спокійну і безпечну службу, а потім тих, хто погодився, кидають на передову.

Про це свідчить розмова дружини окупанта зі своїм чоловіком, яку перехопило ГУР.

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"Послухай мене, Ромо, ваші командири, думаю ви знаєте, що вони калінінградські, всі вони прикриваються мобіками. Чи то "Татарин", чи то "Грек", чи то "Жених" розмовляли з хлопцями, які були в них у підпорядкуванні. Вони до вас перейшли, бо їхніх хлопців усіх перестріляли, вони лежать у госпіталях", — говорить жіночий голос на запису.

Як російські офіцери дурять своїх солдатів

Жінка також дає чоловікові рекомендації, як саме уникнути відправлення на війну проти України.

"У вас якщо скажуть, б*ядь, набираємо 10-20 людей щось там поохороняти, то вас обманюють. Відмовляйтеся! Якщо ви всі відмовитеся, то нічого вам не буде, за документами ви ще в Купавні", — дає корисні поради жінка.

Вона також наголошує, що "відмовники" можуть досягти свого лише в тому разі, якщо не буде нікого, хто погодиться на пропозицію командирів.

"Вас будуть залякувати, грозити розстрілом. Вимагай показати, де такий наказ, от хай документ покажуть. але якщо хоч один буде погоджуватися, тоді вас усіх туди відправлять", — завершила жінка свою думку.

Нагадаємо, раніше ГУР оприлюднило відео, на якому громадяни Російської Федерації обговорили можливості ухилення населення від мобілізації. Вони також поговорили про загиблих військовослужбовців та обстріли позицій.

Раніше ми розповідали, як СБУ опублікувала уривок телефонної розмови російського військового зі своєю коханкою, який містить зізнання в тому, що окупант страчує українських полонених.