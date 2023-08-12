Жена захватчика умоляет мужа не ехать в Украину, — перехват ГУР

Российские оккупанты. Фото: АрмияInform

Российские солдаты пытаются обманом завезти в Украину. Им обещают вполне спокойную и безопасную службу, а затем согласившихся бросают на передовую.

Об этом свидетельствует разговор жены оккупанта со своим мужем, который перехватило ГУР.

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"Послушай меня, Рома, ваши командиры, думаю вы знаете, что они калининградские, все они прикрываются мобиками. То ли "Татарин", то ли "Грек", то ли "Жених" разговаривали с ребятами, которые были у них в подчинении. Они к вам перешли, потому что их ребят всех перестреляли, они лежат в госпиталях» , — говорит женский голос на записи.

Как русские офицеры обманывают своих солдат

Женщина также дает мужчине рекомендации, как именно избежать отправки на войну против Украины.

"У вас если скажут, бядь, набираем 10-20 человек что-то там поохранять, то вас обманывают. Отказывайтесь! Если вы все откажетесь, то ничего вам не будет, по документам вы еще в Купавне", — дает полезные советы женщина.

Она также отмечает, что "отказники" могут добиться своего лишь в том случае, если не будет никого, кто согласится на предложение командиров.

"Вас будут запугивать, грозить расстрелом. Требуй показать, где такой приказ, вот пусть документ покажут. но если хоть один будет соглашаться. тогда вас всех туда отправят", — высказала женщина свое мнение.

Напомним, ранее ГУР обнародовало видео, где граждане Российской Федерации обсудили возможности уклонения населения от мобилизации. Они также поговорили о погибших военнослужащих и обстрелах позиций.

Ранее мы рассказывали, как СБУ опубликовала отрывок телефонного разговора российского военного со своей любовницей, содержащей признание в том, что оккупант убивает украинских пленных.