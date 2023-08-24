Ефектно знищили розвідку і техніку РФ: у мережі показали успішну роботу роти дронів "РАРОГ"

Момент знищення. Фото: скриншот

Українські захисники вкотре успішно відпрацювали по окупантах. Зокрема, вони запустили ударний дрон у будівлю, де перебували вороги, після чого знищили їхню військову техніку.

Відповідне відео знищення ворогів оприлюднили у СтраКом ЗСУ.

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Повідомляється, рота ударних дронів "РАРОГ" знищила ворожу аеророзвідку та техніку окупантів, серед якої бронемашина "Рись" та БМП.

Успішно відпрацювала 24-а окрема механізована бригада імені короля Данила.

Нагадаємо, упродовж минулої доби українські військові знищили близько 340 російських загарбників.

Також ми писали, що до Дня Незалежності воїни Служби безпеки України покращили тижневу статистику ворожих втрат. Вони уразили сім танків, 14 бронемашин, 9 артсистем та багато іншої техніки.

Додамо, що воїни 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади успішно знищили вогневу позицію росіян. Вони показали, як окупанти втікають зі свого місця розташування.