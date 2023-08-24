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Эффектно уничтожили разведку и технику РФ: в сети показали успешную работу роты дронов "РАРОГ"

24 августа 2023 18:50
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Эффектно уничтожили разведку и технику РФ: в сети показали успешную работу роты дронов "РАРОГ"
Момент уничтожения. Фото: скриншот
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Украинские защитники еще раз успешно отработали по оккупантам. В частности, они запустили ударный дрон в здание, где находились враги, после чего уничтожили военную технику.

Соответствующее видео уничтожение врагов было обнародовано в СтраКом ВСУ.

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Сообщается, рота ударных дронов "РАРОГ" уничтожила вражескую аэроразведку и технику окупантов, среди которой бронемашина "Рысь" и БМП.

Успешно отработала 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 340 российских захватчиков.

Также мы писали, что ко Дню Независимости воины Службы безопасности Украины улучшили недельную статистику вражеских потерь. Они поразили семь танков, 14 бронемашин, 9 артсистем и многое другое.

Добавим, что воины 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады успешно уничтожили огневую позицию россиян. Они показали, как оккупанты убегают со своего местоположения.

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