В СтратКомі показали, як маріупольська бригада влучно знищила позицію окупантів

Знищення російських окупантів. Скриншот з відео бригади

Воїни 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади знищили вогневу позицію росіян. Вони показали, як окупанти втікають зі свого місця розташування.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ.

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У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова.

Також поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.

Нагадаємо, раніше українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".