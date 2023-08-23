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В СтратКомі показали, як маріупольська бригада влучно знищила позицію окупантів

23 серпня 2023 16:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В СтратКомі показали, як маріупольська бригада влучно знищила позицію окупантів
Знищення російських окупантів. Скриншот з відео бригади
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Воїни 56-ої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади знищили вогневу позицію росіян. Вони показали, як окупанти втікають зі свого місця розташування.

Відповідне відео опублікував СтратКом ЗСУ. 

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Атаки на окупаційну армію

У середу, 23 серпня, у тимчасово окупованому Криму пролунали декілька потужних вибухів. Це сталося в Оленівці Чорномосрького району півострова.

Також поблизу Бахмута бійці 225 батальйону підбили ворожий танк за допомогою FPV-дрона. Російські окупанти намагалися тікати, але в них нічого не вийшло.

Нагадаємо, раніше українські воїни знищили на Бахмутському напрямку опорний пункт ворога. Це зробили артилеристи 22-гої ОМБр за допомогою САУ 2С-1 "Гвоздика".

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