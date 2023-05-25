"Ехал в Воронеж, а оказался на первой линии": нове перехоплення ГУР

Російські окупаційні війська. Фото: росЗМІ

Сьогодні, 25 травня, українська розвідка оприлюднила чергову перехоплену розмову окупантів. Російський військовий їхав у Воронеж, а приїхав на першу лінію фронту.

Про це інформує ГУР.

Читайте також:

Перехоплення

У четвер, 25 травня, ГУР опублікувало нове перехоплення. Окупант жаліється, що їм важко воювати. Спочатку командування сказало російським військовим, що вони їдуть у Воронеж, напевно знову на "учєнія", але чоловік опинився на першій лінії фронту. Пряма мова:

— Ми під Лиманом стоїмо, нах*й. Ми тут його вже втретє намагаємося, в атаку ходимо, нах*й, і нам відсіч дають, *бать, жорсткий — ледве ноги забрали, нах*й, останнього разу. Ось, командира вбило, нах*й, — сказав окупант.

— П*здець, — відповів друг військового.

— Я ще в "штормі", бл*. Ну, в загоні "шторм", нах*й. Ми, ось, сидимо, у мене перша лінія, коротше, можна сказати. Он, грядка і там хохли сидять: хохли, поляки, нах*й, — сказав росіянин.

— *бать, ти потрапив, нах*й. Напевно, стріляють, х*ярять все поспіль, так? — запитав цивільний.

— П*здець! *башать міномети, АГС, бл*, 150-ка кладе, бл*, як танк. Гаубиці всякі за нас х*ярят. Жорстко, коротше. *бать, не чекав, звичайно, що так буде, але, бл*, що вже є. Ось уже мої... Я ось у відділенні, у мене вже двох немає, нах*й, було 7, а лишилося — 5, — розказав окупант.

— Це ви так сходили у наступ? — запитав знайомий.

— Так, тут "наступаємо", — відповів російський військовий.

— Перші місяці ти, напевно, в ах*ї був, взагалі, куди потрапив, — зазначив чоловік.

— Так, п*здец! Нам взагалі сказали, під Воронеж їдемо, а потрапили ми одразу за "лєнту" першого ж дня, нах*й. Ну, дві доби в поїзді і потрапили одразу за "лєнту" сюди — приїхали на 1-у лінію, нах*й. Відразу бомбардування, воги-х*йоги, "птахи" літають з г*вном з цим — їх не збити ніх*я, — сказав окупант.

Нагадаємо, що українська розвідка перехопила чергову розмову російського окупанта, де він вихваляється своїй дружині, як він жорстоко катує та вбиває українських військових. Загарбник пишається своїми нелюдськими вчинками.

Окупанти відмовляються "висуватися" на передову навіть під страхом отримати "статтю". Також росіяни скаржаться на дефіцит озброєння та безліч поранених солдатів.