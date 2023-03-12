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Зеленський просвоїв Олександру Мацієвському звання "Героя України"

12 березня 2023 21:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Володимир Зеленський
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Героя України" Олександру Мацієвському, якого розстріляли окупанти після слів "Слава Україні". 

Про це Зеленський сказав у зверненні, яке опублікував у Telegram-каналі.

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Деталі

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість — в Україні — і за його "Слава Україні!", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, після відмови підкоритися російській жорстокості та проголошення фрази "Слава Україні" окупанти жорстоко вбили українського військовополоненого. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що росіяни будуть відповідати за кожен свій злочин.

Також ми писали, що Служба безпеки України остаточно встановила особу Героя, якого розстріляли російські окупанти після слів "Слава Україні". Ним виявився снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області.

Додамо, омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на вбивство українського військовополоненого за вигук "Слава Україні". Він наголосив, що це порушення Женевських конвенцій.

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