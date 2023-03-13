Эксклюзивные кадры: Зеленский показал мощные фото украинских защитников на линии фронта
Украина уже 383 дня борется с нашествием российских оккупационных войск. Президент Украины Владимир Зеленский показал мощные фотографии украинских защитников на линии столкновения.
Соответствующие кадры Зеленский опубликовал в своем Telegram.
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"Украина достигла самого большого национального единства в своей истории. Украина объединила мир. Украинцы вдохновляют сотни других народов тем, как защищают свое государство и свободу", — сказал президент.
Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что силы и ресурсы, привлеченные для обороны Бахмута, не дают российским войскам реализовать свой замысел и заставляет отказаться от продвижения вперед. Украине же необходимо выиграть время для весеннего контрнаступления, которое уже не за горами.
Также СМИ пишут, что украинские военные активно готовятся к контрнаступлению. Для этого ВСУ в течение нескольких месяцев накапливают силу и технику.
Фото: Владимир Зеленский/ Telegram