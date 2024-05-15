Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Экскомандир "Азова" Жорин сделал заявление по переговорам между Украиной и Россией arrow

Экскомандир "Азова" Жорин сделал заявление по переговорам между Украиной и Россией

15 мая 2024 21:14
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Экскомандир "Азова" Жорин высказался о переговорах Украины и РФ
Максим Жорин. Фото: dialog.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Жорин высказался по поводу переговоров между Украиной и РФ. Он заявил, что позиция по переговорам с врагом должна быть неизменной, несмотря ни на что. Оккупанты должны покинуть территорию Украины.

Об этом заявил экскомандир "Азова" Максим Жорин в среду, 15 мая.

Читайте также:

Украине не с чем сесть за стол переговоров с РФ

"Несмотря на активизацию наступательных действий русаков, позиция по переговорам должна быть неизменной. Государство-террорист должно вывести свои войска со всей нашей территории", — говорится в сообщении.

Жорин добавил, что слабый всегда садится слушать, а не говорить. Но для любых переговоров должны быть сильные позиции. На сегодняшний день нам не с чем сесть за стол переговоров.

Экскомандир "Азова" Жорин сделал заявление по переговорам между Украиной и Россией - фото 1
Пост Жорина в телеграмме. Фото: скриншот публикации

"Для того чтобы навязывать свои условия, мы должны стать намного сильнее. Откровенно слабая позиция Запада по отношению к рашке тоже нам никоим образом не поможет", — отметил экс-командир "Азова".

Ранее мы писали, что Россия заявила о готовности к "переговорам" по завершении войны. Однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, за этими заявлениями скрывается сложный политический торг, который может иметь серьезные последствия для Украины.

Напомним, что экс-глава "Азова" Жорин указал ключевую вещь, с которой должна начинаться мобилизация в Украине. Прежде всего, нужно работать со всем гражданским населением.

Также мы сообщали о заявлении Жорина о ситуации в Харьковской области. Военный считает, что все силы сейчас нужно направлять на фронт, строительство фортификационных сооружений и усиление мобилизации.

переговоры
россияне
оккупанты
война в Украине
Максим Жорин

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников