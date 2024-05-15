Экскомандир "Азова" Жорин высказался о переговорах Украины и РФ

Максим Жорин. Фото: dialog.ua

Жорин высказался по поводу переговоров между Украиной и РФ. Он заявил, что позиция по переговорам с врагом должна быть неизменной, несмотря ни на что. Оккупанты должны покинуть территорию Украины.

Об этом заявил экскомандир "Азова" Максим Жорин в среду, 15 мая.

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"Несмотря на активизацию наступательных действий русаков, позиция по переговорам должна быть неизменной. Государство-террорист должно вывести свои войска со всей нашей территории", — говорится в сообщении.

Жорин добавил, что слабый всегда садится слушать, а не говорить. Но для любых переговоров должны быть сильные позиции. На сегодняшний день нам не с чем сесть за стол переговоров.

Пост Жорина в телеграмме. Фото: скриншот публикации

"Для того чтобы навязывать свои условия, мы должны стать намного сильнее. Откровенно слабая позиция Запада по отношению к рашке тоже нам никоим образом не поможет", — отметил экс-командир "Азова".

Ранее мы писали, что Россия заявила о готовности к "переговорам" по завершении войны. Однако, по словам руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, за этими заявлениями скрывается сложный политический торг, который может иметь серьезные последствия для Украины.

Напомним, что экс-глава "Азова" Жорин указал ключевую вещь, с которой должна начинаться мобилизация в Украине. Прежде всего, нужно работать со всем гражданским населением.

Также мы сообщали о заявлении Жорина о ситуации в Харьковской области. Военный считает, что все силы сейчас нужно направлять на фронт, строительство фортификационных сооружений и усиление мобилизации.