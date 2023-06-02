Як довго росіяни здатні стріляти балістичними ракетами

Зенітний ракетний комплекс С-300 в музеї. Фото: Wikimedia commons

Російські окупанти не припинять обстріли балістичними ракетами із ЗРК С-300 прилеглих до лінії фронту населених пунктів дои, поки матимуть можливість. Наразі в запасі у ворога лише боєприпасів до цього зенітно-ракетного комплекс налічується близько 3 тисяч.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Незважаючи на успішний характер роботи українського ППО, ракетні атаки з боку противника будуть продовжені", — сказав Снєгирьов.

Якщо йдеться про прифронтові міста, зазначив Снєгирьов, то там росіяни використовують С-300, яких у них ще досить багато. Зокрема, ворог має в запасі до 3000 ракет до цього ЗРК.

При цьому експерт звернув увагу на той факт, що більшість з цих ракет відслужила понад 30 років, тому перебуває в некондиційному стані.

"При поточних темпах "відстрілу" наявних ракет до С-300 росіянам вистачить на роки війни. Тим більш, вони так заодно вирішують проблему утилізації своїх ракет", — зазначив Снєгирьов.

Як росіяни атакують ракетами

У ніч проти 1 червня, у День захисту дітей, росіяни вчинили чергову ракетну атаку по Києву. У ЗСУ заявили про збиття всіх 10 "Іскандерів", якими росіяни атакували українську столицю. Втім, не обійшлося без загиблих внаслідок падіння уламків збитих ракет. Серед загиблих — дитина.

Всі пуски ракет цього типу здійснюються останнім часом з території Брянської області Росії.

Того ж дня близько 14:00 у Харкові пролунали вибухи. За повідомленням начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, попередньо удари було завдано із ЗРК С-300.