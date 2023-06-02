Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Експерт назвав залишок ракет С-300 у росіян arrow

Експерт назвав залишок ракет С-300 у росіян

2 червня 2023 10:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Як довго росіяни здатні стріляти балістичними ракетами
Зенітний ракетний комплекс С-300 в музеї. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти не припинять обстріли балістичними ракетами із ЗРК С-300 прилеглих до лінії фронту населених пунктів дои, поки матимуть можливість. Наразі в запасі у ворога лише боєприпасів до цього зенітно-ракетного комплекс налічується близько 3 тисяч.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також:
Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Незважаючи на успішний характер роботи українського ППО, ракетні атаки з боку противника будуть продовжені", — сказав Снєгирьов.

Якщо йдеться про прифронтові міста, зазначив Снєгирьов, то там росіяни використовують С-300, яких у них ще досить багато. Зокрема, ворог має в запасі до 3000 ракет до цього ЗРК. 

При цьому експерт звернув увагу на той факт, що більшість з цих ракет відслужила понад 30 років, тому перебуває в некондиційному стані. 

"При поточних темпах "відстрілу" наявних ракет до С-300 росіянам вистачить на роки війни. Тим більш, вони так заодно вирішують проблему утилізації своїх ракет", — зазначив Снєгирьов.

Як росіяни атакують ракетами

У ніч проти 1 червня, у День захисту дітей, росіяни вчинили чергову ракетну атаку по Києву. У ЗСУ заявили про збиття всіх 10 "Іскандерів", якими росіяни атакували українську столицю. Втім, не обійшлося без загиблих внаслідок падіння уламків збитих ракет. Серед загиблих — дитина. 

Всі пуски ракет цього типу здійснюються останнім часом з території Брянської області Росії.

Того ж дня близько 14:00 у Харкові пролунали вибухи.  За повідомленням начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, попередньо удари було завдано із ЗРК С-300.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB