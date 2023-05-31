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Експерт спрогнозував характер російських ракетних атак

31 травня 2023 10:30
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, як росіяни можуть бити ракетами по Україні
Пуск ракети наземного базування. Фото: росЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російська окупаційна влада надалі не відмовиться від завдання масованих комплексних ракетних ударів по території України. Оскільки, на жаль, запаси ворога не закінчуються, і він має змогу у певній мірі їх відновлювати.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Далеко не факт, що ворог використовуватиме "Кинджали" та "Іскандери" в кількості по шість або одинадцять штук за раз", — сказав Снєгирьов.

За його словами, ворог надалі може продовжувати практику нанесення комплексного ракетного удару з використанням різноманітних видів високоточної зброї — "Кинджалів", "Калібрів", "Іскандерів" та інших. 

"РФ вичерпала значний запас ракетного озброєння, але, на жаль, змогла налагодити його виробництво. Отже Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки в неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО", — наголосив військовий експерт.

Водночас Снєгирьов зауважив, що "заспокоюватися і казати, що в них вже не має можливості це — відверта маячня, оскільки у ворога є можливості".

Як атакує ворог

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового — 17-го, удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.

У КМВА повідомляли, що у декількох районах Києва виявили падіння уламків від збитого БпЛА. Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки вибили вікна та вирвали двері в кількох квартирах. Внаслідок цього одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можуть бути люди.

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