Стало відомо, як росіяни можуть бити ракетами по Україні

Експерт спрогнозував характер російських ракетних атак
Російська окупаційна влада надалі не відмовиться від завдання масованих комплексних ракетних ударів по території України. Оскільки, на жаль, запаси ворога не закінчуються, і він має змогу у певній мірі їх відновлювати.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Далеко не факт, що ворог використовуватиме "Кинджали" та "Іскандери" в кількості по шість або одинадцять штук за раз", — сказав Снєгирьов.
За його словами, ворог надалі може продовжувати практику нанесення комплексного ракетного удару з використанням різноманітних видів високоточної зброї — "Кинджалів", "Калібрів", "Іскандерів" та інших.
"РФ вичерпала значний запас ракетного озброєння, але, на жаль, змогла налагодити його виробництво. Отже Росія тероризуватиме Україну ракетами, допоки в неї вистачатиме ресурсу, тож Україні важливо продовжувати укріплювати ППО", — наголосив військовий експерт.
Водночас Снєгирьов зауважив, що "заспокоюватися і казати, що в них вже не має можливості це — відверта маячня, оскільки у ворога є можливості".
Як атакує ворог
У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська завдали чергового — 17-го, удару по Києву ударними дронами типу Shahed. Вибухи лунали у декількох районах міста, є загиблі та постраждалі.
У КМВА повідомляли, що у декількох районах Києва виявили падіння уламків від збитого БпЛА. Найбільше постраждав Голосіївський район, де уламки вибили вікна та вирвали двері в кількох квартирах. Внаслідок цього одна людина загинула, три отримали поранення. Два верхні поверхи зруйновані, під завалом можуть бути люди.