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Эксперт назвал остаток ракет С-300 у россиян

2 июня 2023 10:15
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Как долго россияне способны стрелять баллистическими ракетами
Зенитный ракетный комплекс С-300 в музее. Фото: Wikimedia commons
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты не прекратят обстрелы баллистическими ракетами из ЗРК С-300 прилегающих к линии фронта населенных пунктов до тех пор, пока будут иметь возможность. В запасе у врага боеприпасов к этому зенитно-ракетному комплексу насчитывается около 3 тысяч.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Несмотря на успешный характер работы украинского ПВО, ракетные атаки со стороны противника будут продолжаться", — сказал Снегирев.

Если речь идет о прифронтовых городах, отметил Снегирев, то там россияне используют С-300, которых у них еще достаточно много. В частности, враг имеет в запасе до 3000 ракет к этому ЗРК.

При этом эксперт обратил внимание на тот факт, что большинство этих ракет отслужило более 30 лет, поэтому находятся в некондиционном состоянии.

"При текущих темпах "отстрела" имеющихся ракет до С-300 россиянам хватит на годы войны. Тем более они так заодно решают проблему утилизации своих ракет", — отметил Снегирев.

Как россияне атакуют ракетами

В ночь на 1 июня, в День защиты детей, россияне совершили очередную ракетную атаку по Киеву. В ВСУ заявили о сбитии всех 10 "Искандеров", которыми россияне атаковали украинскую столицу. Впрочем, не обошлось без погибших в результате падения обломков сбитых ракет. Среди погибших — ребенок.

Все пуски ракет этого типа производятся в последнее время с территории Брянской области России.

В тот же день около 14:00 в Харькове раздались взрывы. По сообщению начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника, предварительно удары были нанесены из ЗРК С-300.

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