Стало відомо, хто заборонив росіянам пускати ракети з території Білорусі

Пуск ракети російського ОТРК "Іскандер". Фото: РосЗМІ

Російські окупанти останнім часом припинили завдавати ракетних ударів по Україні з використанням ОТРК "Іскандер" з території Республіки Білорусь. Це може бути пов'язане з позицією з цього приводу керівництва Китайської народної республіки.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Я так розумію, що є відповідна позиція з цього приводу не лише білоруської сторони, але і в першу чергу — КНР щодо не використання території цієї держави (Білорусі — Ред.) в якості плацдарму для нанесення ракетних ударів з території цієї країни", — сказав Снєгирьов.

Все ж таки, додав він, міжнародні договори можуть утримувати Російську Федерацію в моменті застосування саме балістичної зброї. Оскільки є певні обмеження цими договорами в контексті використання цієї зброї з території інших країн

За словами військового експерта, росіяни зараз можуть провокувати ракетні атаки підйомом у повітря з білоруських аеродромів потенційних носіїв гіперзвукових "Кинджалів" літаків "МіГ-31.

"Але це все це відбувається, скоріше, для підняття військового тиску", — зазначив військовий експерт.

Як росіяни використовують "Іскандер"

За повідомленням Головнокомандуючого Збройних сил України Валерія Залужного, 29 травня загалом противником було випущено в напрямку Києва 11 ракет: "Іскандер-М" та "Іскандер-К" з північного напрямку. На щастя, всі цілі були знищено силами ППО.

У ніч проти 1 червня, у День захисту дітей, росіяни вчинили чергову ракетну атаку по Києву. У ЗСУ заявили про збиття всіх 10 "Іскандерів", якими росіяни атакували українську столицю. Втім, не обійшлося без загиблих внаслідок падіння уламків збитих ракет. Серед загиблих — одна дитина.

Всі пуски ракет цього типу здійснюються останнім часом з території Брянської області Росії.