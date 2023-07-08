Посол України в США прокоментувала надання касетних боєприпасів Україні

Посол України в США Оксана Маркарова. Фото: Економічна правда

Україна буде використовувати касетні боєприпаси, оскільки їй необхідно звільнити усі окуповані території. Якщо росіянам не подобається такий сценарій вони можуть забратися геть з чужої землі.

Про це заявила посол України в США Оксана Маркарова в інтерв'ю "Голос Америки", передає журналіст Остап Яриш.

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Маркарова наголосила, що Україна буде використовувати касетні боєприпаси дуже відповідально, тому що вона звільняє свою територію і свій народ.

"І якщо росіяни не хочуть, щоб їх використовували, вони можуть припинити війну і забратися з України", — підкреслила вона.

Нагадаємо, 7 липня США оголосили про передачу Україні касетних боєприпасів. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

У Москві тим часом істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Проте міністр оборони Олексій Резніков окреслив п'ять основних принципів щодо касетних боєприпасів, яких буде дотримуватись Україна.