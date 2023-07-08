Эксперт оценил военные преимущества кассетных боеприпасов, которые вскоре получит Украина

Кассетные боеприпасы DPICM. Фото: Flickr

Кассетные боеприпасы, которые вскоре получит Украина, в разы увеличат ликвидацию живой силы противника. Они также способны повредить больше вражеской технике.

Об этом сказал военный аналитик Петр Черник в комментарии Military Media Center.

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"Представьте себе футбольное поле, потому что примерно такую площадь он накрывает, и на нем есть в разных углах несколько единиц техники. Чтобы поразить ее обычным снарядом надо очень и очень прицельно стрелять, это может быть очень долго и не факт, что будет попадание", — рассказал Черник.

По его словам, кассетный снаряд заходит на высоту 15-20 метров над землей, а также на площадь больше футбольного поля. Он разбрасывает взрывающиеся субэлементы.

"Эти элементы полностью не уничтожат бронетехнику, но повредят. При этом полностью уничтоженную технику не забирают с поля боя, а поврежденную забирают, а это соответственно требует колоссальных моторесурсов, технических и человеческих", — отметил эксперт.

Черник отметил, что кассетные боеприпасы увеличат уничтожение живой силы противника и повреждение его техники.

Украинские военные будут использовать новое вооружение только в районах сосредоточения российских войск для прорыва линий обороны.

Пост Military Media Center. Фото: скриншот

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Добавим, министр обороны Алексей Резников заявил, что решение США предоставить Украине кассетные боеприпасы существенно поможет деоккупировать наши территории, спасая жизнь украинских солдат. Реализуя свое неотъемлемое право на самооборону, мы и в дальнейшем будем неуклонно придерживаться всех международных гуманитарных конвенций, которые подписала и ратифицировала Украина.