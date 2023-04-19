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Эксперт предcказал судьбу Черноморского флота России во время контрнаступления ВСУ

19 апреля 2023 11:42
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как будет действовать ЧФ РФ во время деоккупации Крыма
Почетный караул моряков Черноморского флота РФ. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российский Черноморский флот в случае контрнаступления Вооруженных Сил Украины с целью освобождения Крыма может сменить место своей дислокации. В частности, он перебазируется в Новороссийск.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Что касается передислокации Черноморского флота из Крыма в случае контрнаступления ВСУ, очевидно, что так это и будет, так оккупанты и будут действовать", — сказал Селезнев.

По его словам, уже сейчас россияне прячут свои корабли вблизи Судака, Феодосии — как можно дальше от досягаемости противокорабельных комплексов "Нептун" и "Гарпун", находящихся на вооружении украинской армии, поскольку понимают возможные последствия их атак.

Кроме того, как отметил Селезнев, с учетом того, что боевых кораблей у россиян в акватории Черного моря не так уж много, соответственно, лучше спрятать и сохранить имеющееся.

"Понятно, что акватория Новороссийска не позволяет держать в достаточной безопасности большое количество боевых кораблей, но других вариантов, кроме как быть уничтоженными, у агрессора нет", — выразил свое мнение Селезнев.

Как чувствует себя ЧФ РФ

По словам спикера оперативного командования "Юг" Натальи Гуменюк, Украина продолжает выжимать российский флот из акватории в Черном море.

"Работа украинских военных в Черном море направлена на то, чтобы полностью аннулировать пребывание российского флота в нем", — сказала Гуменюк.

Она напомнила, что крейсер "Москва" переведен в подводное положение. Дальнейшая работа украинских военных направлена на то, чтобы господство российского флота в Черном море было аннулировано.

Напомним, Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов не исключает, что Россия может использовать ситуацию с утечкой данных Пентагона по контрнаступлению ВСУ. По его мнению, РФ может "вбросить" в сеть фейковые документы, выставив их как часть "слитых" документов Пентагона.

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