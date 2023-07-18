Эксперт объяснил, целесообразно ли было бы снимать 47-ю бригаду с фронта через "скандал Маркуса"

Валерий Маркус (внизу, на переднем плане) с военнослужащими 47-й бригады "Магура". Фото: Facebook-страница Маркуса

Предложения военных блоггеров о том, что бригаду "Магура" следовало бы снимать с фронта для расследования скандала вокруг рапорта Валерия Маркуса, недопустимы. Российские войска сейчас собрали большие силы на востоке, ведут наступление на Харьковщину, и снятие целой бригады существенно ослабило бы позиции Сил обороны Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко.

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Снимать бригаду "для расследования" недопустимо

Игорь Романенко резко отреагировал на заявления некоторых военных блогеров, говоривших о том, что 47-ю бригаду придется снимать с фронта из-за демарша главного сержанта Валерия Маркуса, чтобы провести расследование инцидента.

"Вы посмотрите, как сейчас россияне наступают на восточном фронте, от Купянска до Кременной. Там 120-тысячная группировка. Не только же мы готовили резервы, но и они тоже. И в этот момент, когда нам приходится искать подкрепление для того, чтобы укрепить фронт, мы снимем бригаду с фронта!" — подчеркнул эксперт.

Конфликты нужно разрешать без ущерба для армии

Игорь Романенко подчеркнул, что подобные конфликты должны быть разрешены без ущерба для фронта, армии.

Даже в условиях войны есть возможность донести свою позицию, свое несогласие с теми или иными действиями руководства подразделения в высшие инстанции.

"Написать рапорт, определить те или иные позиции. Найти единомышленников, союзников. Да, это непросто, но — по-честному", — подчеркнул бывший заместитель начальника Генштаба.

Напомним, что 11 июля главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" Валерий Маркус подал рапорт, в котором попросил перевести его на более низкий пост.

По словам Маркуса, ситуация среди командования не позволяет построить воинскую часть согласно тем ценностям, которые вводили в начале.

Он назвал заместителя командира воинской части А4699 "аморальным дегенератом". Маркус сказал, что этот человек унижает его честь и достоинство, будучи в одном коллективе.

Впоследствии командир бригады "Магура" отреагировал на демарш сержанта Маркуса. Подполковник Александр Сак призвал всех отвергнуть оскорбления и прекратить конфликты. Главная задача украинской армии сейчас – освобождать оккупированные территории.

13 июля в бригаде "Магура" назначили нового главного сержанта вместо Валерия Маркуса. Им стал Виталий Аверин, защищающий Украину с 2014 года.