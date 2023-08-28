Эксперт объяснил, почему двух миллионов снарядов от США недостаточно для ВСУ

Боевые позиции ВСУ. Иллюстративное фото: Милитарный

Украинским военным необходимо производить 5-6 тысяч выстрелов в день, поскольку российские оккупанты производят более 10 тысяч. Количество снарядов, которое получила Украина от США, невелико.

Об этом заявил военный эксперт Алексей Гетьман во время стрима "Мы-Украина".

Читайте также:

Как известно, США передали нашему государству два миллиона снарядов.

Большая разница в выстрелах

По словам эксперта, такое количество небольшое, по сравнению с тем, сколько выпускает Россия.

"Миллион снарядов — это чуть больше двух тысяч выстрелов в день, нам нужно производить 5-6 тысяч выстрелов днем, потому что россияне даже сегодня производят более 10 тысяч выстрелов в день", — подчеркнул Гетьман.

Изготовление оружия в Украине

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас производит столько техники и оружия, сколько не производила до начала полномасштабного вторжения. И среди этого оружия есть такое, которого у страны не было.

Напомним, ООО "Украинская Бронетехника" поставило ВСУ первые тысячи 122 мм осколочно-фугасных артиллерийских выстрелов с полным зарядом. Они производятся в партнерстве с одним из боеприпасных холдингов в Восточной Европе.