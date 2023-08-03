Експерт пояснив, чому основною версією удару по Таганрогу є ракети С-200

Наслідки вибуху у Таганрозі. Фото: росЗМІ

Російська Федерація, попри вигідний для неї варіант зі звинуваченням України у використанні західних ракет для удару по Таганрогу, все одно говорить про використання ракети С-200. Це частково підтверджують відеозаписи, зроблені на місці удару.

Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Чому мовчить Україна

За словами Дмитра Снєгирьова, версії про те, що удар по російському місту Таганрог зразками західної зброї (Storm Shadow чи SCALP), не використовуються з кількох причин.

Зокрема, українська сторона взагалі не коментує цю ситуацію.

"Україна не має права використовувати західні ракети для ударів по території Росії", — нагадав військовий експерт, пояснивши мовчання українського керівництва.

Чому Росія говорить про С-200

Російській Федерації, у свою чергу, було б вигідно звинуватити Україну у використанні західних далекобійних ракет для обстрілів території РФ.

Але при цьому росіяни також не педалюють цю тему, наголошуючи на тому, що удар по Таганрогу був завданий саме з використанням старих радянських ракетних систем С-200.

"Із відеопідтверджень, які демонстрували росіяни, справді можна зробити висновок, що це щось схоже на ракету комплексу С-200", — наголосив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що 28 липня у російському Таганрозі стався вибух. Росіяни заявили, що це був приліт ракети С-200.

Додамо, Дмитро Снєгирьов припустив, що в Україні справді могли відновити для використання на цій війні радянські ракетні комплекси С-200, хоч це дуже технологічно складна робота.