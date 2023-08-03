Експерт пояснив, чому основною версією удару по Таганрогу є ракети С-200
Російська Федерація, попри вигідний для неї варіант зі звинуваченням України у використанні західних ракет для удару по Таганрогу, все одно говорить про використання ракети С-200. Це частково підтверджують відеозаписи, зроблені на місці удару.
Про це в коментарі для Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.
Чому мовчить Україна
За словами Дмитра Снєгирьова, версії про те, що удар по російському місту Таганрог зразками західної зброї (Storm Shadow чи SCALP), не використовуються з кількох причин.
Зокрема, українська сторона взагалі не коментує цю ситуацію.
"Україна не має права використовувати західні ракети для ударів по території Росії", — нагадав військовий експерт, пояснивши мовчання українського керівництва.
Чому Росія говорить про С-200
Російській Федерації, у свою чергу, було б вигідно звинуватити Україну у використанні західних далекобійних ракет для обстрілів території РФ.
Але при цьому росіяни також не педалюють цю тему, наголошуючи на тому, що удар по Таганрогу був завданий саме з використанням старих радянських ракетних систем С-200.
"Із відеопідтверджень, які демонстрували росіяни, справді можна зробити висновок, що це щось схоже на ракету комплексу С-200", — наголосив Дмитро Снєгирьов.
Нагадаємо, що 28 липня у російському Таганрозі стався вибух. Росіяни заявили, що це був приліт ракети С-200.
Додамо, Дмитро Снєгирьов припустив, що в Україні справді могли відновити для використання на цій війні радянські ракетні комплекси С-200, хоч це дуже технологічно складна робота.