Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт объяснил, почему основной версией удара по Таганрогу являются ракеты С-200 arrow

Эксперт объяснил, почему основной версией удара по Таганрогу являются ракеты С-200

3 августа 2023 06:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист
Эксперт объяснил, почему основной версией удара по Таганрогу являются ракеты С-200
Последствия взрыва в Таганроге. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Владимир Мыленко
журналист

Российская Федерация, несмотря на выгодный для нее вариант с обвинением Украины в использовании западных ракет для удара по Таганрогу, все равно говорит об использовании ракеты С-200. Это частично подтверждают видеозаписи, сделанные на месте удара.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Почему молчит Украина

По словам Дмитрия Снегирева, версии о том, что удар по российскому городу Таганрог образцами западного оружия (Storm Shadow или SCALP) не используются по нескольким причинам.

В частности, украинская сторона вообще не комментирует ситуацию.

"Украина не имеет права использовать западные ракеты для ударов по территории России", — напомнил военный эксперт, объяснив молчание украинского руководства.

Почему Россия говорит о С-200

Российской Федерации в свою очередь было бы выгодно обвинить Украину в использовании западных дальнобойных ракет для обстрелов территории РФ.

Но при этом россияне также не педалируют эту тему, отмечая, что удар по Таганрогу был нанесен именно с использованием старых советских ракетных систем С-200.

"Из видеоподтверждений, которые демонстрировали россияне, действительно можно заключить, что это что-то похожее на ракету комплекса С-200", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что 28 июля в российском Таганроге произошел взрыв. Россияне заявили, что это был прилет ракеты С-200.

Дмитрий Снегирев предположил, что в Украине действительно могли возобновить для использования на этой войне советские ракетные комплексы С-200, хотя это очень технологически сложная работа.

Новости по теме

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

В частной школе Ирпеня избили третьеклассника, когда рядом стояла учитель: интервью с мамой ребенка

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз