Эксперт объяснил, почему основной версией удара по Таганрогу являются ракеты С-200

Последствия взрыва в Таганроге. Фото: росСМИ

Российская Федерация, несмотря на выгодный для нее вариант с обвинением Украины в использовании западных ракет для удара по Таганрогу, все равно говорит об использовании ракеты С-200. Это частично подтверждают видеозаписи, сделанные на месте удара.

Об этом в комментарии для Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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Почему молчит Украина

По словам Дмитрия Снегирева, версии о том, что удар по российскому городу Таганрог образцами западного оружия (Storm Shadow или SCALP) не используются по нескольким причинам.

В частности, украинская сторона вообще не комментирует ситуацию.

"Украина не имеет права использовать западные ракеты для ударов по территории России", — напомнил военный эксперт, объяснив молчание украинского руководства.

Почему Россия говорит о С-200

Российской Федерации в свою очередь было бы выгодно обвинить Украину в использовании западных дальнобойных ракет для обстрелов территории РФ.

Но при этом россияне также не педалируют эту тему, отмечая, что удар по Таганрогу был нанесен именно с использованием старых советских ракетных систем С-200.

"Из видеоподтверждений, которые демонстрировали россияне, действительно можно заключить, что это что-то похожее на ракету комплекса С-200", — подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что 28 июля в российском Таганроге произошел взрыв. Россияне заявили, что это был прилет ракеты С-200.

Дмитрий Снегирев предположил, что в Украине действительно могли возобновить для использования на этой войне советские ракетные комплексы С-200, хотя это очень технологически сложная работа.