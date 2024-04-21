Експерт припустив, яким чином ЗСУ могли збити російський бомбардувальник Ту-22М3

Російський бомбардувальник Ту-22М3. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російський бомбардувальник Ту-22М3 могли збити, застосувавши ракетно-зенітний комплекс Patriot. Раніше Збройним силам України вже вдавалося збивати літаки за допомогою цієї системи, зокрема літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Репке у неділю, 21 квітня.

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Як збили російський бомбардувальник

Надзвуковий стратегічний бомбардувальник повертався на базу у Моздоку після чергового обстрілу території України. Літак впав поблизу хутора Богомолів у Ставропольському краї.

Міноборони держави-агресора запевняє, що до падіння призвела технічна несправність. Ріпке переконаний, що це "вкрай малоймовірно" і зазначає, що на відео у літака горить правий двигун.

ЗСУ збиває російські літаки

Раніше українським захисникам вдалося збити з Patriot російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Далекобійність Patriot на озброєнні України скаладає близько 200 км. Однак Ту-22М3 впав за 370 км від території, контрольованої Силами оборони.

Ріпке припускає, що українська ракета зачепила літак раніше, ніж він упав. Екіпаж намагався врятувати літак і зміг пролетіти близько 170 км за кілька хвилин з підбитим двигуном, але потім бомбардувальник таки впав. Пілоти і встигли катапультуватись.

Раніше ми розповідали, що військовий літак РФ впав у Ставропольському краї зранку 19 квітня. Попередньо, це був Ту-22м3, із якого атакували українські міста.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України у п'ятницю, 19 квітня, збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3. Ворожа повітряна ціль була збита на відстані 300 кілометрів.