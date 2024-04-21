Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Эксперт предположил, каким образом ВСУ могли сбить российский бомбардировщик Ту-22М3 arrow

Эксперт предположил, каким образом ВСУ могли сбить российский бомбардировщик Ту-22М3

21 апреля 2024 16:27
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Эксперт предположил, каким образом ВСУ могли сбить российский бомбардировщик Ту-22М3
Российский бомбардировщик Ту-22М3. Фото иллюстративное: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российский бомбардировщик Ту-22М3 могли сбить, применив ракетно-зенитный комплекс Patriot. Ранее Вооруженным силам Украины уже удавалось сбивать самолеты с помощью этой системы, в частности, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке в воскресенье, 21 апреля.

Читайте также:

Как сбили российский бомбардировщик

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик возвращался на базу в Моздоке после очередного обстрела территории Украины. Самолет упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае.

Минобороны государства-агрессора уверяет, что к падению привела техническая неисправность. Репке убежден, что это "крайне маловероятно" и отмечает, что на видео у самолета горит правый двигатель.

ВСУ сбивает российские самолеты

Ранее украинским защитникам удалось сбить с Patriot российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Дальнобойность Patriot на вооружении Украины составляет около 200 км. Однако Ту-22М3 упал в 370 км от территории, контролируемой Силами обороны.

Репке предполагает, что украинская ракета зацепила самолет раньше, чем он упал. Экипаж пытался спасти самолет и смог пролететь около 170 км за несколько минут с подбитым двигателем, но затем бомбардировщик упал. Пилоты и успели катапультироваться.

Ранее мы говорили, что военный самолет РФ упал в Ставропольском крае утром 19 апреля. Предварительно это был Ту-22м3, с которого атаковали украинские города.

Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины в пятницу, 19 апреля, сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вражеская воздушная цель была сбита на расстоянии 300 км.

война
ВСУ
самолет
Украина
ПВО
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

16 апреля 2024

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

9 апреля 2024
Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд