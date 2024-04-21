Эксперт предположил, каким образом ВСУ могли сбить российский бомбардировщик Ту-22М3
Российский бомбардировщик Ту-22М3 могли сбить, применив ракетно-зенитный комплекс Patriot. Ранее Вооруженным силам Украины уже удавалось сбивать самолеты с помощью этой системы, в частности, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Об этом сообщил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке в воскресенье, 21 апреля.
Как сбили российский бомбардировщик
Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик возвращался на базу в Моздоке после очередного обстрела территории Украины. Самолет упал вблизи хутора Богомолов в Ставропольском крае.
Минобороны государства-агрессора уверяет, что к падению привела техническая неисправность. Репке убежден, что это "крайне маловероятно" и отмечает, что на видео у самолета горит правый двигатель.
ВСУ сбивает российские самолеты
Ранее украинским защитникам удалось сбить с Patriot российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.
Дальнобойность Patriot на вооружении Украины составляет около 200 км. Однако Ту-22М3 упал в 370 км от территории, контролируемой Силами обороны.
Репке предполагает, что украинская ракета зацепила самолет раньше, чем он упал. Экипаж пытался спасти самолет и смог пролететь около 170 км за несколько минут с подбитым двигателем, но затем бомбардировщик упал. Пилоты и успели катапультироваться.
Ранее мы говорили, что военный самолет РФ упал в Ставропольском крае утром 19 апреля. Предварительно это был Ту-22м3, с которого атаковали украинские города.
Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с Главным управлением разведки МО Украины в пятницу, 19 апреля, сбили российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Вражеская воздушная цель была сбита на расстоянии 300 км.
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