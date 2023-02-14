Стало відомо, що росіяни захопили під час штурму Вугледару

Експерт розкрив тактику боїв росіян і ЗСУ у Вугледарі
Російські окупаційні війська під час штурму Вугледару перебувають у низині — на невигідних для себе позиціях і використовують тактику лобових атак. Натомість підрозділи Збройних Сил України облаштували свої позиції на панівних висотах і тримають ворога під вогневим контролем.
Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
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"У Вугледарі спостерігається така спроба лобового штурму", — сказав Снєгирьов.
За його словами, розбита наприкінці минулого тижня ворожа колона висувалася однією дорогою, оскільки навкруги — заміновані поля.
"Росіяни спробували атакувати наші позиції з району Микильського, там знаходяться дачі, які розташовані в низині. А ЗСУ перебувають на більш вигідних стратегічних позиціях. Тобто сам Вугледар знаходиться на панівних висотах. Відповідно оборонна лінія будується на основі використання висотних будинків", — пояснив військовий експерт.
Тобто, пояснив він, фактично ми затягнули їх у пастку, створивши такий собі "вогневий мішок".
Як зазначив Снєгирьова, єдине, чого росіянам вдалося досягти, так це — захопити у Вугледарі дачі містян.
Ці присадибні ділянки, пояснив аналітик, розташовані у котловині, в передмісті.
"А отже це — навіть не тактичний успіх ворога, а продуманий елемент активної оборони з боку Збройних Сил України", — констатував Снєгирьов.
Що відбувається під Вугледаром
За словами колишнього спікера Генерального штабу збройних сил України, капітана І рангу Військово-морських сил Владислава Селезньова, у Вугледарі, починаючи з 25 січня, тривають активні бойові дії, які не вщухають практично ні на хвилину. Цей населений пункт намагаються штурмувати підрозділи 155-ї та 40-ї бригади морської піхоти ворога. Росіяни зазнають великих втрат. Однак без будь-яких вагомих перспектив для себе.
Як повідомляє британська розвідка, за останні два тижні росія, найімовірніше, зазнала найвищих втрат з початку свого вторгнення на територію України.
Розвідники повідомляють, що середнє значення втрат ворога протягом останніх семи днів становило 824 жертви на день, що більш ніж у чотири рази перевищує показник, зареєстрований у червні-липні 2022 року.
Нагадаємо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що армія рф вже почала свій наступ. Масштабні бойові дії вже тривають у Донецькій та Луганській областях.