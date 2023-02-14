Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Эксперт раскрыл тактику боев россиян и ВСУ в Угледаре arrow

Эксперт раскрыл тактику боев россиян и ВСУ в Угледаре

14 февраля 2023 16:02
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, что россияне захватили во время штурма Угледара
Врагу удалось зайти в пригород
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные войска при штурме Угледара находятся в низине — на невыгодных для себя позициях и используют тактику лобных атак. В то же время подразделения Вооруженных сил Украины обустроили свои позиции на господствующих высотах и держат врага под огневым контролем.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

"В Угледаре наблюдается такая попытка лобового штурма", — сказал Снегирев.

По его словам, разбитая в конце прошлой недели вражеская колонна выдвигалась по одной дороге, поскольку вокруг — заминированные поля.

"Россияне попытались атаковать наши позиции из района Никольского, там находятся дачи, расположенные в низине. А ВСУ находятся на более выгодных стратегических позициях. То есть сам Угледар находится на господствующих высотах. Соответственно, оборонная линия строится на основе использования высотных домов", — пояснил военный эксперт.

Дмитро Снєгирьов
Дмитрий Снегирев

То есть, объяснил он, фактически мы затащили их в ловушку, создав своеобразный "огневой мешок".

Как отметил Снегирева, единственное, чего россиянам удалось достичь, так это захватить в Угледаре дачи горожан.

Эти приусадебные участки, объяснил аналитик, расположенные в котловине, в пригороде.

"А значит, это даже не тактический успех врага, а продуманный элемент активной обороны со стороны Вооруженных сил Украины", — констатировал Снегирев.

Что происходит под Угледаром

По словам бывшего спикера Генерального штаба вооруженных сил Украины, капитана I ранга Военно-морских сил Владислава Селезнева, в Угледаре, начиная с 25 января, продолжаются активные боевые действия, которые не утихают практически ни на минуту. Этот населенный пункт пытаются штурмовать подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты врага. Россияне несут большие потери. Однако без каких-либо весомых перспектив для себя.

Как сообщает британская разведка, за последние две недели россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины.

Разведчики сообщают, что среднее значение потерь у врага за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что армия россии уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже продолжаются в Донецкой и Луганской областях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

18:24 Легенда "Валенсии" возглавил родной клуб: должен спасти "летучих мышей" от вылета из Ла Лиги

18:22 В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой

18:17 В рф устроили истерику из-за фактов о действиях оккупантов на ЧАЭС, которые Украина представит ООН

Новина з відео

18:10 "Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

18:02 В Румынии произошло мощное землетрясение: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Новина з фото

17:58 Молчаливая Ани Лорак публично призналась в любви новому бойфренду: кто он и откуда

17:50 Правительство приняло постановление, ускоряющее ввоз в Украину военной техники

Новина з відео

17:47 Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны

Эксклюзив

17:38 Любовь вопреки войне: боец ВСУ вернулся с Востока и женился в День влюбленных

Новина з відео

18:10 "Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

Новина з відео

17:47 Зеленский встретился с главой МИД Канады: обсудили сотрудничество в сфере обороны

Новина з відео

17:35 Гороскоп на 15 февраля: Ракам — слушать интуицию, Весам — знаки судьбы

Новина з відео

17:01 Принц Уильям довел школьников до хохота: наследник короны позвонил тинейджерам по видеосвязи

Новина з відео

16:31 НЛО? Над Китаем заметили ряд из неопознанных объектов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:23 Путин после выхода рф из ЕСПЧ "успокоил" граждан "надежностью" российских судов

Новина з відео

15:37 Конкурент Трампа: экс-посол США в ООН Никки Хейли объявила об участии в выборах

Новина з відео

13:37 Пивоваров и Соловий презентовали клип на саундтрек к мультфильму "Мавка. Лесная песня"

Новина з відео

13:26 Россияне нанесли удар по больнице в Херсоне: ОВА показала последствия

Новина з відео

12:30 Как TikTok помог мужчине сделать из никому не известной книги бестселлер

Эксклюзив

18:00 "Враг давит со всех сторон": что происходит в самой горячей точке войны на Донбассе

Эксклюзив

09:00 Кредит от МВФ во время войны: не получить невозможно

Новина з фото

08:00 "Надо все восстанавливать с нуля", — о судьбе харьковского экопарка рассказал его основатель

18:30 Почему Украине так сильно нужны истребители F-16

Эксклюзив

18:00 В Польше ухудшилось отношение к украинцам: ИПСО от россии, манипуляция или правда

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:00 Холостой выстрел: почему Запад молча "глотает" российские ракеты

Эксклюзив

09:00 Правительство хочет поднять тарифы на коммунальные услуги: стоит ли это делать

08:00 Война оставляет токсическое наследие для среды и здоровья людей

Эксклюзив

18:00 Что готовит путин для Украины к 24 февраля: астрологический прогноз

Эксклюзив

08:00 Трофейная техника: чем ВСУ усилили свою мощь. Танки

Актуальное по теме

None 14 Февраль 18:24

Легенда "Валенсии" возглавил родной клуб: должен спасти "летучих мышей" от вылета из Ла Лиги

None 14 Февраль 18:22

В работе "Новой почты" произошел масштабный сбой

None 14 Февраль 18:17

В рф устроили истерику из-за фактов о действиях оккупантов на ЧАЭС, которые Украина представит ООН

None 14 Февраль 17:54

"Тепло для защитников": в Одессе полицейские делали окопные свечи

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB