Стало известно, что россияне захватили во время штурма Угледара

Эксперт раскрыл тактику боев россиян и ВСУ в Угледаре
Российские оккупационные войска при штурме Угледара находятся в низине — на невыгодных для себя позициях и используют тактику лобных атак. В то же время подразделения Вооруженных сил Украины обустроили свои позиции на господствующих высотах и держат врага под огневым контролем.
Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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"В Угледаре наблюдается такая попытка лобового штурма", — сказал Снегирев.
По его словам, разбитая в конце прошлой недели вражеская колонна выдвигалась по одной дороге, поскольку вокруг — заминированные поля.
"Россияне попытались атаковать наши позиции из района Никольского, там находятся дачи, расположенные в низине. А ВСУ находятся на более выгодных стратегических позициях. То есть сам Угледар находится на господствующих высотах. Соответственно, оборонная линия строится на основе использования высотных домов", — пояснил военный эксперт.
То есть, объяснил он, фактически мы затащили их в ловушку, создав своеобразный "огневой мешок".
Как отметил Снегирева, единственное, чего россиянам удалось достичь, так это захватить в Угледаре дачи горожан.
Эти приусадебные участки, объяснил аналитик, расположенные в котловине, в пригороде.
"А значит, это даже не тактический успех врага, а продуманный элемент активной обороны со стороны Вооруженных сил Украины", — констатировал Снегирев.
Что происходит под Угледаром
По словам бывшего спикера Генерального штаба вооруженных сил Украины, капитана I ранга Военно-морских сил Владислава Селезнева, в Угледаре, начиная с 25 января, продолжаются активные боевые действия, которые не утихают практически ни на минуту. Этот населенный пункт пытаются штурмовать подразделения 155-й и 40-й бригад морской пехоты врага. Россияне несут большие потери. Однако без каких-либо весомых перспектив для себя.
Как сообщает британская разведка, за последние две недели россия, вероятнее всего, понесла самые высокие потери с начала своего вторжения на территорию Украины.
Разведчики сообщают, что среднее значение потерь у врага за последние семь дней составило 824 жертвы в день, что более чем в четыре раза превышает показатель, зарегистрированный в июне-июле 2022 года.
Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что армия россии уже начала свое наступление. Масштабные боевые действия уже продолжаются в Донецкой и Луганской областях.