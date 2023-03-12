Эксперт рассказал, как россияне изменили тактику атаки на Украину во время последнего обстрела

Петр Черник

Массированная атака россии 9 марта не стала для Украины неожиданностью. Враг своими обстрелами "стратегической цели не достиг и уже не достигнет".

Об этом рассказал военный аналитик полковник Петр Черник в комментарии Military Media Center.

О чем свидетельствует последний ракетный обстрел

Во время последней массированной ракетной атаки по Украине враг совершил 81 пуск ракет разных видов. Шесть из них — гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал".

После этого аналитик сделал определенные выводы:

Накопить действительно большой потенциал у 120-140-160 ракет, "чтобы нам действительно было больно", россия не может.

Украинская ПВО подняла коэффициент сбивания ракет противника до 80-90%. Это явилось причиной применения россией т.н. "коллаборационного" способа залпа, то есть применение многих ракет разных видов. В частности, ракет, которые украинские войска пока не могут сбивать: С-300, Х-22 и "Кинжал".

Это свидетельствует, что адекватного ракетного потенциала неядерных ракет в россии практически нет. Они прибегают к крайне дефицитной и очень редкой ракете.

Скорее всего, расстояние между залпами будет расти. Но определенный ракетный потенциал враг все еще сохраняет;

Украине нужно как можно больше ПВО. Украинские войска ожидают зенитно-ракетной системы Patriot, с применением которой надеются преодолеть угрозу от гиперзвуковых ракет.

Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Зафиксированы попадания в 10 регионах — Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожье, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях. Без отопления и частично без света Киевская и Одесская. Оккупированная Запорожская АЭС обесточена.

В Золочевском районе во Львовской области ракета разрушила частные жилые дома. Погибли пять человек.

Один человек погиб и еще два ранены в Днепропетровской области. В Киеве в Святошинском районе повреждено почти 20 автомобилей. Ранены два человека.

Украинская ПВО уничтожила 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" из всех запущенных 48, а также четыре БпЛА Shahed-136/131.