Эксперт рассказал, как россияне изменили тактику атаки на Украину во время последнего обстрела
Массированная атака россии 9 марта не стала для Украины неожиданностью. Враг своими обстрелами "стратегической цели не достиг и уже не достигнет".
Об этом рассказал военный аналитик полковник Петр Черник в комментарии Military Media Center.
-
Вражеские корабли дежурят в Черном море
-
В Мариуполе раздались взрывы, оккупанты подняли авиацию
-
В россии прорвало дамбу с жидкими отходами: село затопило экскрементами
-
Терминалы iBox возобновили работу: какие банки принимают услуги
-
Одесса и область со светом: ремонтные работы на высоковольтных сетях завершены
-
Представительница мид рф Захарова отреагировала на отчет ISW о расколе в кремле
-
Экскурсии по Одессе: интересно и бесплатно
-
В Крыму оккупанты раздают инструкции населению, как вести себя во время обстрелов
-
В Подмосковье жены мобилизованных умоляют путина и шойгу вернуть мужей домой
-
Нардепы планируют увеличить оборонный бюджет более чем на 500 миллиардов гривен
О чем свидетельствует последний ракетный обстрел
Во время последней массированной ракетной атаки по Украине враг совершил 81 пуск ракет разных видов. Шесть из них — гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал".
После этого аналитик сделал определенные выводы:
- Накопить действительно большой потенциал у 120-140-160 ракет, "чтобы нам действительно было больно", россия не может.
- Украинская ПВО подняла коэффициент сбивания ракет противника до 80-90%. Это явилось причиной применения россией т.н. "коллаборационного" способа залпа, то есть применение многих ракет разных видов. В частности, ракет, которые украинские войска пока не могут сбивать: С-300, Х-22 и "Кинжал".
- Это свидетельствует, что адекватного ракетного потенциала неядерных ракет в россии практически нет. Они прибегают к крайне дефицитной и очень редкой ракете.
- Скорее всего, расстояние между залпами будет расти. Но определенный ракетный потенциал враг все еще сохраняет;
- Украине нужно как можно больше ПВО. Украинские войска ожидают зенитно-ракетной системы Patriot, с применением которой надеются преодолеть угрозу от гиперзвуковых ракет.
Напомним, 9 марта враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины. Зафиксированы попадания в 10 регионах — Киеве, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской, Харьковской, Запорожье, Львовской, Ивано-Франковской, Житомирской и Винницкой областях. Без отопления и частично без света Киевская и Одесская. Оккупированная Запорожская АЭС обесточена.
В Золочевском районе во Львовской области ракета разрушила частные жилые дома. Погибли пять человек.
Один человек погиб и еще два ранены в Днепропетровской области. В Киеве в Святошинском районе повреждено почти 20 автомобилей. Ранены два человека.
Украинская ПВО уничтожила 34 крылатых ракеты Х-101/Х-555, "Калибр" из всех запущенных 48, а также четыре БпЛА Shahed-136/131.