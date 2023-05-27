Эксперт рассказал, какие могут быть последствия провокаций оккупантов на ЗАЭС

Временно оккупированная Запорожская атомная электростанция. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko/File Photo

Российские оккупанты готовят провокацию на временно захваченной Запорожской АЭС. Они хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину. Сейчас ядерная провокация россиян с угрозой радиационного заражения маловероятно.

Об этом сказал военный аналитик Александр Алесин в эфире FREEДОМ.

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Эксперт считает, что власти РФ хотели бы использовать территорию Украины в политических, экономических и хозяйственных целях, поэтому президенту Владимиру Путину не нужно заражение этих территорий.

"Как же они будут наступать, будут захватывать эту территорию, если она будет заражена радиоактивными элементами, которые могут выделиться при взрыве?.. Поэтому я думаю, что учитывая планы РФ, озвученные Дмитрием Медведевым о том, что они намерены двигаться чуть ли не к Днепру и дальше чуть ли не до западной границы, эта ситуация маловероятно. И не потому, что Российская Федерация проявляет особый гуманизм, а потому, что она строит далеко идущие планы по захвату еще значительной части украинской территории", — подчеркнул Алесин.

По его словам, провокация, которую готовят оккупанты, приведет к заражению не только украинских земель, но и территории Беларуси, РФ и стран ЕС. Военный аналитик отметил, что мировое сообщество сделает все, чтобы планы Путина не реализовались.

"Если произойдет катастрофа на одной из ядерных электростанций, то роза ветров такова, что будут заражены не только прилегающие земли, но и южные территории Беларуси и самой Российской Федерации. Потоки воздуха понесут все эти элементы на Западную Европу. Я думаю, что Западная Европа и мировое сообщество приложат все свои усилия для того, чтобы такой вариант не реализовался... Повторение чернобыльского сценария, заражение значительной части собственных территорий радиоактивными элементами вряд ли входит в планы РФ. Это элемент информационной войны с обеих сторон, я думаю. Идет информационное противоборство", — добавил Алесин.

Напомним, сегодня, 27 мая, российские спецслужбы начали проводить провокацию с химическим оружием на временно оккупированных территориях Запорожской области. Они пытаются сорвать контрнаступательные действия Сил безопасности и обороны Украины.

Также мы писали, что представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов сообщил, что оккупанты планируют провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, россияне хотят произвести имитацию удара по станции и обвинить в этом Украину.

Добавим, на фоне постоянной угрозы со стороны оккупантов по поводу Запорожской АЭС, в частности возможной атаки на станцию, украинцы должны знать, как себя защитить во время радиационной аварии. Так, стоит знать три ключевых правила — находиться в укрытии, следить за официальной информацией и следовать указаниям органов власти.