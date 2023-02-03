Коли ЗСУ підуть у наступ: експерт назвав місяці

Експерт розповів, коли ЗСУ почнуть великий контрнаступ
Український контрнаступ може розпочатися з квітня-травня і це є план, який передбачають спроможності України. Для цього необхідна певна кількість осіб, танки, які мають йти у парі із бойовими машинами піхоти, далекобійні ракети та прикриття з повітря.
Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан.
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"Ми відмобілізовуємо певну кількість осіб, але ще треба мати чим атакувати. Йдеться про ті ж самі танки, які мають йти в парі із бойовими машинами піхоти, також нам необхідна підтримка з повітря. Це літаки. Адже на таких великих просторах півдня немає щільної забудови та рельєфної місцевості, де можна було би заховатися чи поступово просунутися. Там нам необхідна далекобійна ракета і прикриття з повітря авіацією", — відмітив експерт.
Окрім цього, для наступу потрібна ефективна протиракетна оборона, а літка F-16 є складовою загальної архітектури нашої повітряної оборони. Адже літаки в небі із протиракетою захистять на багато більшу площу, ніж стаціонарні наземні пускові установки.
"Маючи меншу кількість озброєння, у нас буде менше можливостей для наступальних дій. Навіть ту західну техніку, яку будемо отримувати партіями, ми змушені будемо використовувати в оборонних боях. У нас війна високої інтенсивності, де знищується багато техніки та живої сили", — підсумував Кузан.
Раніше Сергій Кузан уточнив, що за його словами, росіяни чудово розуміють, що до нас йде західна допомога. Пік в її наданні припаде на весну. Тому росіяни зроблять все, аби протягом лютого-березня зайняти нові території і завдати нам максимальних втрат. Опісля, коли українська армія буде укомлектована новою західною технікою, для росіян настануть скрутні часи.
Вони це теж добре розуміють як і те, що їхні мобілізаційні спроможності небезмежні, тому робитимуть все, аби максимально просунутися вперед.