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Експерт розповів, скільки танків втратила Росія у чотирьох війнах

9 травня 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Експерт розповів, скільки танків втратила Росія у чотирьох війнах
Знищений російський танк Т-92. Фото: Сухопітні війська України
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Російській Федерації не повідомляють кількість танків, які були втрачені внаслідок війни. Щодня окупанти залишаються без потрібної техніки.

Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Коваленко розповів, що за даними Oryx росіяни втратили:

  • у першій Чеченській війні — 192 танки;
  • у другій Чеченській – 23;
  • війна в Грузії — 3;
  • війна в Україні — 1 937.

Нагадаємо, у параді на Червоній площі в Москві 9 травня 2023 року взяло участь суттєво менше одиниць бойової техніки РФ, ніж у попередні роки, зокрема лише один танк — часів Другої світової. При цьому танк привезли з Лаосу.

Також ми писали, що російські окупанти вивозять стару військову техніку зі сховищ, щоб використовувати її у війні проти України. Москва надає своїм військам радянські танки.

Додамо, кількість знищених за минулу добу російських окупантів становить понад 600 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема танки, бронемашини й артилерійські системи.

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