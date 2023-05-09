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Эксперт рассказал, сколько танков потеряла Россия в четырех войнах

9 мая 2023 18:50
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Эксперт рассказал, сколько танков потеряла Россия в четырех войнах
Уничтоженный российский танк Т-92. Фото: Сухопутные войска Украины
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Российской Федерации не сообщают количество танков, которые были потеряны в результате войны. Каждый день оккупанты остаются без нужной техники.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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Коваленко рассказал, что по данным Oryx россияне потеряли:

  • в первой Чеченской войне — 192 танка;
  • во второй Чеченской — 23;
  • война в Грузии — 3;
  • война в Украине — 1937.

Напомним, в параде на Красной площади в Москве 9 мая 2023 года приняло участие существенно меньше единиц боевой техники РФ, чем в предыдущие годы, в том числе только один танк — времен Второй мировой. При этом танк был доставлен из Лаоса.

Также мы писали, что российские оккупанты вывозят старую военную технику из хранилищ, чтобы использовать ее в войне против Украины. Москва дает своим войскам советские танки.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет более 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в том числе танки, бронемашины и артиллерийские системы.

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