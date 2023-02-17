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Эксперт сказал, возможен ли большой авиаудар врага по Украине

17 февраля 2023 14:09
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, смогут ли оккупанты прибегнуть к массированному авиаудару по Украине.
Агрессор "прощупывает" украинскую противовоздушную оборону
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Нельзя полностью уверенно сказать, что россия готовится к проведению крупной воздушной операции с использованием своей военной авиации. Для этого существует ряд причин.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан І ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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"Будет ли задействована та самая авиация, якобы 80% которой переброшено врагом ближе к границам Украины для проведения так называемой авиационной кампании, говорить пока сложно", — сказал Селезнев.

 

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

Хотя бы потому, объяснил он, что путинские авиаторы четко понимают, что система ПВО в Украине есть, работает она эффективно, а большое количество уничтоженной российской авиации является тому хорошим подтверждением.

Поэтому не исключено, предположил Селезнев, сейчас идет просто нагнетание ситуации.

По словам военного эксперта, очевидно, что путинская армия пытается прощупать систему противовоздушной обороны Украины.

"Или возможен вариант, что в ближайшее время российские ракетчики попытаются уничтожить систему украинской ПВО для того, чтобы в нашем небе в дальнейшем безнаказанно действовала российская авиация", — не исключил такого развития событий экс-чиновник украинского Генштаба.

Именно поэтому, добавил он, на последнем "Рамштайне" звучала фраза от наших партнеров, что Украине нужно кратно увеличить обеспечение системами противовоздушной обороны.

Как ведет себя россия

Американские аналитики пришли к выводу, что оккупационные войска не готовы для эффективных наступательных операций.

В свою очередь, эксперты предполагают, что российские военные не смогли подготовить мобилизованный личный состав к проведению эффективных механизированных наступательных операций за короткий промежуток времени с момента их призыва. Нехватка боеприпасов, транспорта и других материальных средств, вероятно, является причиной неэффективности российской тактики механизированных маневров на сегодняшний день.

Напомним, ранее в Пентагоне сообщалось, что россия в войне с Украиной потеряла около половины танков. Пока кремль делает ставку на человеческий ресурс.

Фото: Reuters

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