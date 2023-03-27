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Експерт сказав, коли путін вирішив розмістити в білорусі ядерну зброю

27 березня 2023 12:05
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Ядерна зброя та білорусь: експерт розкрив наміри путіна
Диктатор захотів перейти від слів до справ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Заяви російського диктатора володимира путіна про розміщення на території республіки білорусь певного арсеналу тактичної ядерної зброї є черговим елементом залякування Заходу. До того ж ці дії планувалися головним російським військовим злочинцем давно.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Заява путіна про розміщення в білорусі тактичної ядерної зброї це — практичні кроки. Згадайте, ще рік тому порушувалося питання про розміщення на території республіки білорусь, зокрема, — "Іскандерів, які є потенційними носіями тактичного ядерного заряду", — сказав Снєгирьов.  

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

Наразі, додав він, путіним мовиться про те, що до 1 липня буде побудоване сховище для боєприпасів. 

Тобто, припускає військовий експерт, програма реалізовувалася рік, як мінімум. Оскільки лише ті ж самі сховища, як всі розуміють, будуються не за один або два місяці. До цього треба ще додати переобладнання літаків. Скоріш за все, це будуть Су-27, Су-30, які є на озброєнні республіки білорусь. 

"Але, знову ж таки, всі ці заяви є черговим елементом підвищення ставок для Заходу. Тому що використовувати як аргумент те, що Велика Британія передає нам снаряди, споряджені збідненим ураном, абсолютно не витримує критики", — переконаний Снєгирьов. 

При цьому він ще раз звернув увагу на те, що оснащення літаків, підготовка екіпажів, оснащення сховища є довготривалим процесом. 

"Тобто подібна ситуація готувалася заздалегідь і, найімовірніше, паралельно з планами нападу на Україну. Єдине питання в цьому, що практичної користі від розміщення в білорусі десятка зарядів тактичної ядерної зброї — мінімум", — запевнив аналітик. 

За його словами, таку зброю, як правило, застосовують при плануванні проведення наступальних операції оперативного характеру.

"Отже казати про застосування цієї зброї на території України — поки не варто. Тим більше, що і Сполучені Штати, які відслідковують ситуацію чітко заявили, про відсутність інформації та передумов для застосування з боку рф такої зброї", — наголосив Снєгирьов. 

Що заявив путін

Президент рф володимир путін 25 березня заявив в інтерв'ю журналісту Павлу Зарубіну на телеканалі "россия 24", що Мінськ і москва домовилися про розміщення тактичної ядерної зброї на території білорусі. Про це нібито давно просив самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко.

Яка реакція України

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав  що заява путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі — крок до внутрішньої дестабілізації країни — максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства росії та путіна.

Яка реакція США

У Пентагоні відреагували на заяву російського диктатора володимира путіна про те, що москва та Мінськ домовилися розмістити тактичну ядерну зброю на території білорусі. Там зазначили, що немає жодних ознак, які б вказували на те, що рф готується застосувати її.

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