Ядерное оружие и Беларусь: эксперт раскрыл намерения путина

Диктатор захотел перейти от слов к делам

Заявления российского диктатора владимира путина о размещении на территории республики беларусь определенного арсенала тактического ядерного оружия является очередным элементом запугивания Запада. К тому же, эти действия планировались главным российским военным преступником давно.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"Заявление путина о размещении в беларуси тактического ядерного оружия — это практические шаги. Вспомните, еще год назад поднимался вопрос о размещении на территории республики беларусь, в частности, — "Искандеров, которые являются потенциальными носителями тактического ядерного заряда", — сказал Снегирев.

Дмитрий Снегирев

Пока, добавил он, путиным говорится о том, что до 1 июля будет построено хранилище для боеприпасов.

То есть, предполагает военный эксперт, программа реализовывалась год, как минимум. Поскольку только те же хранилища, как все понимают, строятся не за один или два месяца. К этому нужно еще добавить переоборудование самолетов. Скорее всего, это будут Су-27, Су-30, которые находятся на вооружении республики беларусь.

"Но опять же все эти заявления являются очередным элементом повышения ставок для Запада. Потому что использовать в качестве аргумента то, что Великобритания передает нам снаряды, снаряженные обедненным ураном, абсолютно не выдерживает критики", — убежден Снегирев.

При этом он еще раз обратил внимание на то, что оснащение самолетов, подготовка экипажей, оснащение хранилища является длительным процессом.

"То есть подобная ситуация готовилась заранее и, скорее всего, параллельно с планами нападения на Украину. Единственный вопрос в том, что практической пользы от размещения в беларуси десятка зарядов тактического ядерного оружия — минимум", — заверил аналитик.

По его словам, такое оружие, как правило, применяют при планировании проведения наступательных операций оперативного характера.

"Следовательно говорить о применении этого оружия на территории Украины — пока не стоит. Тем более, что и отслеживающие ситуацию четко заявили Соединенные Штаты об отсутствии информации и предпосылок для применения со стороны россии такого оружия", — подчеркнул Снегирев.

Что заявил путин

Президент россии владимир путин 25 марта заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину на телеканале "россия 24", что Минск и москва договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории беларуси. Об этом будто бы давно просил самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко.

Какая реакция Украины

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что заявление путина о размещении тактического ядерного оружия в беларуси — шаг к внутренней дестабилизации страны — максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества россии и путина.

Какая реакция США

В Пентагоне отреагировали на заявление российского диктатора владимира путина о том, что москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории беларуси. Там отметили, что нет никаких признаков, которые указывают на то, что россия готовится применить ее.