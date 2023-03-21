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Стало відомо, як збиття росіянами безпілотника США вплине на військову допомогу Україні

21 березня 2023 12:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Збиття дрона США матиме позитивні наслідки для України
Сполучені Штати не обмежаться дипломатичними депешами та політичними заявами
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Знищення у небі над Чорним морем 14 березня російським винищувачем-перехоплювачем Су-27 американського безпілотника MQ-9 Reaper матиме для рф довготривалі наслідки. Крім дипломатичних кроків США посилять військово-технічну допомогу Україні.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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"Відповідь США на провокацію рф, на моє переконання, не вичерпається лише політичними заявами та дипломатичними зустрічами. Проте ця відповідь необов’язково може бути найближчим часом", — сказав Снєгирьов.

За його словами, від початку повномасштабного вторгнення до України, кремль постійно порушує норми міжнародного права та провокує союзників по НАТО.

Припускаю, зазначив військовий експерт, що це буде комбінована відповідь, що включатиме в себе посилення економічних санкцій і розширення матеріально-технічної допомоги для України.

Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов

"Тобто, ми нарешті можемо отримати те озброєння, про яке просимо вже тривалий проміжок часу. Мова йде, про авіаційну компоненту та далекобійні ракети", — припустив Снєгирьов.

Він вважає, що головною причиною затримки передачі Україні далекобійних ракет ATACMS є саме побоювання, що це рішення стане агресивним кроком з боку Вашингтону.

"Проте, атака на американський розвідувальний дрон в міжнародному повітряному просторі, може стати своєрідним "казус белі" для Байдена", — наголосив військовий аналітик.

Що трапилося над Чорним морем

Військово-повітряні сили США 14 березня  заявили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БпЛА MQ-9 Reaper.

ВПС США виступили із заявою, в якій звинуватили російські літаки в "безрозсудних, небезпечних для екології та непрофесійних діях".

Міністерство оборони росії виступило з заявою щодо інциденту з американським безпілотником над Чорним морем. У російському відомстві заявляють, що безпілотник MQ-9 Reaper у Чорному морі наблизився до окупованого Криму й нібито летів із порушеннями.

Пізніше американський телеканал CBS створив відеореконструкцію інциденту з безпілотником США, який збив російський винищувач. На реконструкції можна побачити, як американський безпілотник MQ-9 Reaper проводив розвідку.

Фото: REUTERS/Janis Laizans

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