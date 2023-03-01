Що заважає українській армії завдавати ударів по Білорусі

Експерт сказав, що заважає українським військам перетнути кордон з Білоруссю
Збройні Сили України та їхнє військово-політичне командування не мають мають на меті перетинати кордони Білорусі. Адже Україна на відміну від росії не прагне захопити чужі землі.
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.
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"Для мене абсолютно очевидно, що українська армія не піде в атаку через кордон атакувати там Гомель чи умовний Мінськ", — сказав Селезньов.
При цьому він додав: "Нам би зі своєї землі вигнати ворога і знищити його. Тому уже точно територіальних претензій до білорусів у нас немає і не було".
Що відбувається в Білорусі
Міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації. Однак навряд чи громадяни сусідньої країни погодяться виступити зі зброєю в руках проти України.
Москва та Мінськ вчергове продовжили спільні військові навчання на території Білорусі. Вони триватимуть щонайменше до 6 березня.
Нагадаємо, російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого був атакований двома дронами невідомого походження.
Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi