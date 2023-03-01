Що заважає українській армії завдавати ударів по Білорусі

Україні потрібно звільнити окуповані росіянами території

Збройні Сили України та їхнє військово-політичне командування не мають мають на меті перетинати кордони Білорусі. Адже Україна на відміну від росії не прагне захопити чужі землі.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних Сил України, капітан І рангу Військово-морських Сил Владислав Селезньов.

"Для мене абсолютно очевидно, що українська армія не піде в атаку через кордон атакувати там Гомель чи умовний Мінськ", — сказав Селезньов.

Владислав Селезньов

При цьому він додав: "Нам би зі своєї землі вигнати ворога і знищити його. Тому уже точно територіальних претензій до білорусів у нас немає і не було".

Що відбувається в Білорусі

Міністерство оборони Білорусі оголосило про наміри сформувати загони із 100-150 тисяч ополченців під тиском військово-політичного командування російської федерації. Однак навряд чи громадяни сусідньої країни погодяться виступити зі зброєю в руках проти України.

Москва та Мінськ вчергове продовжили спільні військові навчання на території Білорусі. Вони триватимуть щонайменше до 6 березня.

Нагадаємо, російський літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50 на аеродромі "Мачулищі" 26 лютого був атакований двома дронами невідомого походження.

Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi