Что мешает украинской армии наносить удары по Беларуси

Украине нужно освободить оккупированные россиянами территории

Вооруженные Силы Украины и их военно-политическое командование не преследуют цель пересекать границы Беларуси. Ведь Украина в отличие от россии не стремится захватить чужие земли.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

"Для меня совершенно очевидно, что украинская армия не пойдет в атаку из-за границы атаковать там Гомель или условный Минск", — сказал Селезнев.

Владислав Селезнев

При этом он добавил: "Нам бы со своей земли выгнать врага и уничтожить его. Поэтому уж точно территориальных претензий к белорусам у нас нет и не было".

Что происходит в Беларуси

Министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации. Однако, вряд ли граждане соседней страны согласятся выступить с оружием в руках против Украины.

Москва и Минск в очередной раз продолжили совместные военные учения на территории Беларуси. Они продлятся, по меньшей мере, до 6 марта.

Напомним, российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля был атакован двумя дронами неизвестного происхождения.

Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi