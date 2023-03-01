Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью arrow

Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью

1 марта 2023 11:54
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Что мешает украинской армии наносить удары по Беларуси
Украине нужно освободить оккупированные россиянами территории
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Вооруженные Силы Украины и их военно-политическое командование не преследуют цель пересекать границы Беларуси. Ведь Украина в отличие от россии не стремится захватить чужие земли.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

"Для меня совершенно очевидно, что украинская армия не пойдет в атаку из-за границы атаковать там Гомель или условный Минск", — сказал Селезнев.

Владислав Селезньов
Владислав Селезнев

При этом он добавил: "Нам бы со своей земли выгнать врага и уничтожить его. Поэтому уж точно территориальных претензий к белорусам у нас нет и не было".

Что происходит в Беларуси

Министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации. Однако, вряд ли граждане соседней страны согласятся выступить с оружием в руках против Украины.

Москва и Минск в очередной раз продолжили совместные военные учения на территории Беларуси. Они продлятся, по меньшей мере, до 6 марта.

Напомним, российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля был атакован двумя дронами неизвестного происхождения.

Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

12:23 Зачем НАТО поддерживает Украину в войне с россией: объяснение генсека Альянса Столтенберга

12:22 В Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину: детали

12:17 РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему

12:15 Политики в проекте "Лига Смеха": кого собрал бы в своей команде Владимир Дантес

12:13 В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:10 Одесса заживлена по временным схемам, — Укрэнерго

12:04 В россии хотят ввести уголовную ответственность за "русофобию в странах Запада"

12:03 Украл прицеп и удобрения: российскому военному объявили подозрение за грабежи на Черниговщине

11:56 В Киеве объявили воздушную тревогу: какая угроза

11:48 Когда закончится в Украине отопительный сезон: ответ Нафтогаза

Новина з відео

11:36 Звезда фильмов "Люди в черном" обратился к украинцам: "Ваша забота тронула мир"

Новина з відео

10:59 Путинист Хабенский поставил мобилизационный ультиматум при увольнении звезды сериала "Кухня"

Новина з відео

09:25 Поздравления с первым днем весны 2023: самые яркие открытки, стихи и проза

Новина з відео

07:20 Сикан в ТОП-3 бомбардиров УПЛ и ошибка Трубина: как сыграл "Шахтер" с "Минаем"

Новина з відео

07:15 Бойкот H&M, оскорбление Билла Клинтона и конфискация обезьяны: самые громкие скандалы Джастина Бибера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

06:35 Магнитные бури в марте 2023 года: Землю дважды накроет мощный шторм

Новина з відео

22:53 "Россия отправляет своих бойцов на убой": Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Новина з відео

22:07 Киберполиция задержала администратора канала в Telegram о ПВК "Редан", ему 16 лет

Новина з відео

21:45 На военном аэродроме в Ейске прогремел взрыв: что известно

Новина з відео

21:27 Почти страйк: в Тернополе пьяный водитель протаранил шесть автомобилей во дворе

09:49 Субкультура "ЧВК Редан": что это такое

Эксклюзив

07:02 От мяча в сетку до неба в клетку: ТОП-5 приговоров футболистам в истории

Эксклюзив

06:40 Цена вопроса: сможет ли сэкономить бюджет Украины на выплатах военным

06:20 Шесть военных уроков, усвоенных за год полномасштабного вторжения

Эксклюзив

20:28 "Россия готовит новый ракетный удар, но со временем их будет все меньше и меньше", — эксперт

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:32 "Это что, наша новая реальность?!": Канделаки, Гиркин и Марков паникуют из-за налетов беспилотников

Эксклюзив

19:00 Поездка в Крым и столы на всю улицу: как одесситы отметят день победы

18:00 Одни выходят на митинги, другие — глотают языки: как уживаются в Грузии украинцы и россияне

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

Актуальное по теме

None 1 Март 12:19

В Харьковской области суд вынес приговор мужчине за нападение на женщину: детали

None 1 Март 12:17

РФ выпустила по критической инфраструктуре Украины 255 ракет и дронов: как это повлияло на энергосистему

None 1 Март 12:14

Политики в проекте "Лига Смеха": кого собрал бы в своей команде Владимир Дантес

None 1 Март 12:22

В сети обнародовали зарплаты депутатов: кто получил 79 тыс. грн в месяц

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB