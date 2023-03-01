Что мешает украинской армии наносить удары по Беларуси

Эксперт сказал, что мешает украинским войскам пересечь границу с Беларусью
Вооруженные Силы Украины и их военно-политическое командование не преследуют цель пересекать границы Беларуси. Ведь Украина в отличие от россии не стремится захватить чужие земли.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
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"Для меня совершенно очевидно, что украинская армия не пойдет в атаку из-за границы атаковать там Гомель или условный Минск", — сказал Селезнев.
При этом он добавил: "Нам бы со своей земли выгнать врага и уничтожить его. Поэтому уж точно территориальных претензий к белорусам у нас нет и не было".
Что происходит в Беларуси
Министерство обороны Беларуси объявило о намерениях сформировать отряды из 100-150 тысяч ополченцев под давлением военно-политического командования российской федерации. Однако, вряд ли граждане соседней страны согласятся выступить с оружием в руках против Украины.
Москва и Минск в очередной раз продолжили совместные военные учения на территории Беларуси. Они продлятся, по меньшей мере, до 6 марта.
Напомним, российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 на аэродроме "Мачулищи" 26 февраля был атакован двумя дронами неизвестного происхождения.
Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi