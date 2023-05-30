Стало відомо, по яким цілям у Москві краще бити ЗСУ

Пошкоджена багатоповерхівка в Москві 30 травня 2023 року. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

У російській столиці є багато привабливих об'єктів, які можуть стати ласими цілями для Збройних сил України. І всі вони є військовими, що підвищить якість атак.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Ефективність пусків по Москві буде залежати від інтенсивності ударів і обраним цілям", — сказав Снєгирьов.

За його словами, якщо ми будемо, як росіяни, гатити по житловій інфраструктурі, тоді Москва може апелювати до міжнародної спільноти, мовляв, вони — такі самі, як і ми, що не є правильним.

Якщо ж бити по Москві, переконаний військовий експерт, то треба бити виключно по військовій інфраструктурі.

"А там є достатньо цікавих об'єктів, координати яких відомі українській стороні. Наприклад, нафтопереробний завод, який стоїть у межах міста, та інші привабливі для нанесення ударів місця", — зазначив військовий аналітик.

Що сталося у Москві

Сьогодні зранку, 30 травня, російську столицю Москву атакували близько 25 безпілотників. Росіяни визнали, що ці дрони — невідомої їм конструкції, а боротися з ними дуже непросто.

Наслідки вибухів в Москві 30 травня. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

За інформацією Telegram-каналу Baza, під час ранкової атаки на Москву було задіяно близько 25 безпілотних літальних апаратів.

Більшу частину з них нібито збила російська протиповітряна оборона, а ще кілька зачепилося за дерева та дроти, оскільки летіли на дуже низькій висоті.