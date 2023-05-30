Чим РФ може відповісти за атаки на Москву

Наслідки повітряних вибухів у Москві. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

Російська диктаторська влада не відповість на знак помсти за повітряні атаки на Москву ядерним ударом по Україні. Оскільки це не закладено в сценарій так званої "спеціальної військової операції".

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Ні. Ядерний сценарій не розглядається апріорі", — сказав Снєгирьов.

За його словами, такий розвиток подій просто не входить в саму концепцію путінського СВО. А, якщо її змінити, то тоді доведеться міняти саму парадигму проведення цієї "операції".

"Вони вже використали проти нас все, що змогли. Чим ще можуть здивувати?" — зауважив військовий експерт.

Що трапилось у Москві

Сьогодні зранку, 30 травня, російську столицю Москву атакували близько 25 безпілотників. Росіяни визнали, що ці дрони — невідомої їм конструкції, а боротися з ними дуже непросто.

Більшу частину з них нібито збила російська протиповітряна оборона, а ще кілька зачепилося за дерева та дроти, оскільки летіли на дуже низькій висоті.

Депутат Російської Федерації Андрій Гурулєв записав відеозвернення до росіян. Чиновник зазначив, що наразі влада намагається визначити, хто і звідки запускає безпілотники по Москві.