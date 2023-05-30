Чим РФ може відповісти за атаки на Москву

З'ясувалося, чому РФ не відповість ядерним ударом за нальоти на Москву
Російська диктаторська влада не відповість на знак помсти за повітряні атаки на Москву ядерним ударом по Україні. Оскільки це не закладено в сценарій так званої "спеціальної військової операції".
Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.
"Ні. Ядерний сценарій не розглядається апріорі", — сказав Снєгирьов.
За його словами, такий розвиток подій просто не входить в саму концепцію путінського СВО. А, якщо її змінити, то тоді доведеться міняти саму парадигму проведення цієї "операції".
"Вони вже використали проти нас все, що змогли. Чим ще можуть здивувати?" — зауважив військовий експерт.
Що трапилось у Москві
Сьогодні зранку, 30 травня, російську столицю Москву атакували близько 25 безпілотників. Росіяни визнали, що ці дрони — невідомої їм конструкції, а боротися з ними дуже непросто.
Більшу частину з них нібито збила російська протиповітряна оборона, а ще кілька зачепилося за дерева та дроти, оскільки летіли на дуже низькій висоті.
Депутат Російської Федерації Андрій Гурулєв записав відеозвернення до росіян. Чиновник зазначив, що наразі влада намагається визначити, хто і звідки запускає безпілотники по Москві.