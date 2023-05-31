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Эксперт спрогнозировал характер российских ракетных атак

31 мая 2023 10:30
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Стало известно, как россияне могут бить ракетами по Украине
Пуск ракеты наземного базирования. Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные власти в дальнейшем не откажутся от нанесения массированных комплексных ракетных ударов по территории Украины. Поскольку, к сожалению, запасы врага не заканчиваются, и он может в определенной степени их восстанавливать.

Такое мнение комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Далеко не факт, что враг будет использовать "Кинжалы" и "Искандеры" в количестве по шесть или одиннадцать штук за раз", — сказал Снегирев.

По его словам, враг в дальнейшем может продолжать практику нанесения комплексного ракетного удара с использованием различных видов высокоточного оружия "Кинжалов", "Калибров", "Искандеров" и других.

"РФ исчерпала значительный запас ракетного вооружения, но, к сожалению, смогла наладить его производство. Следовательно, Россия будет терроризировать Украину ракетами, пока у нее будет хватать ресурса, поэтому Украине важно продолжать укреплять ПВО", подчеркнул военный эксперт.

В то же время Снегирев отметил, что "успокаиваться и говорить, что у них уже нет возможности это — откровенный бред, поскольку у врага есть возможности".

Как атакует враг

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска нанесли очередной — 17-й, удар по Киеву ударными дронами типа Shahed. Взрывы раздавались в нескольких районах города, есть погибшие и пострадавшие.

В КМВА сообщалось, что в нескольких районах Киева обнаружили падение обломков от сбитого БпЛА. Больше всего пострадал Голосеевский район, где обломки выбили окна и вырвали дверь в нескольких квартирах. В результате один человек погиб, три получили ранения. Два верхних этажа разрушены, под завалом могут находиться люди.

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