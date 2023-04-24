Експерт сказав, чому Україна гідна НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Києва 20 квітня 2023 року. Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Україна за переважною більшістю критеріїв готова до вступу в НАТО. Адже мало хто з вже існуючих членів Альянсу і його потенційних кандидатів мають теперішній рівень досвіду та оснащення Збройних сил як то має Україна.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов. Фото Новини.LIVE

"Теперішній військовий рівень України вказує на те, що вона вже готова до вступу в Альянс", — сказав Снєгирьов.

При цьому, додав він, у військовому плані Україна найбільше інтегрована в НАТО, ніж будь-хто інший із потенційних кандидатів. Про це свідчать підготовка та військовий досвід ЗСУ, які досягли значного прогресу та відповідають НАТОвськім стандартам.

Снєгирьов зауважив, що, за різними оцінками, близько 60 тисяч українських військових пройшли підготовку з опанування високоточних видів зброї на базах НАТО.

"Цієї кількості військовослужбовців більш ніж достатньо, аби ЗСУ перейняли досвід західних країн та використовували його", — наголосив експерт.

За словами Снєгирьова, крім якісної підготовки особового складу української армії, слід звернути увагу і на характер військово-технічного переоснащення Збройних сил України.

Це стосується переозброєння НАТОвською військовою технікою, артилерію, БпЛА, боєприпасами, засобами ППО, індивідуального захисту, зв’язку, надання польових шпиталів, антидронового обладнання тощо. А головне — у воїнів ЗСУ э унікальний досвід всім цим користуватися.

Що думають у НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час перебування 21 квітня у Києві заявив, що в інтересах усіх держав-членів блоку, щоб Україна перемогла у війні з Росією як суверенна країна. Водночас він наголосив, що недооцінювати РФ не можна, адже з 2014 року Росія доводить свої прагнення вести агресивні дії проти України.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив про сильну та справжню міжнародну підтримку України на зустрічі з союзниками в Німеччині, де обговорювалися питання підтримки Києва.