Эксперт сказал, почему Украина достойна НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев 20 апреля 2023 года. Фото: REUTERS/Alina Yarysh

Украина по большинству критериев готова к вступлению в НАТО. Ведь немногие из уже существующих членов Альянса и его потенциальных кандидатов не имеют нынешнего уровня, опыта и оснащения Вооруженных сил, как у Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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"Нынешний военный уровень Украины указывает на то, что она уже готова к вступлению в Альянс", — сказал Снегирев.

При этом, добавил он, в военном плане Украина больше всего интегрирована в НАТО, чем кто-либо из потенциальных кандидатов. Об этом свидетельствуют подготовка и военный опыт ВСУ, которые достигли значительного прогресса и отвечают стандартам НАТО.

Снегирев отметил, что, по разным оценкам, около 60 тысяч украинских военных прошли подготовку по освоению высокоточных видов оружия на базах НАТО.

"Этого количества военнослужащих предостаточно, чтобы ВСУ переняли опыт западных стран и использовали его", — подчеркнул эксперт.

По словам Снегирева, кроме качественной подготовки личного состава украинской армии следует обратить внимание и на характер военно-технического переоснащения Вооруженных сил Украины.

Это касается перевооружения НАТОвой военной техникой, артиллерии, БпЛА, боеприпасов, средств ПВО, индивидуальной защиты, связи, предоставления полевых госпиталей, антидронового оборудования и т.д. А главное — у воинов ВСУ есть уникальный опыт всем этим пользоваться.

Что думают в НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пребывания 21 апреля в Киеве заявил, что в интересах всех государств-членов блока, чтобы Украина победила в войне с Россией как суверенная страна. В то же время, он отметил, что недооценивать РФ нельзя, ведь с 2014 года Россия доказывает свои стремления вести агрессивные действия против Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о сильной и подлинной международной поддержке Украины на встрече с союзниками в Германии, где обсуждались вопросы поддержки Киева.