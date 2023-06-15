Западные стратеги подвели ВСУ при подготовке к контрнаступлению

Украинские военные на бронетранспортере. Фото: Reuters

Россияне начали активно использовать против украинских Сил обороны фронтовую авиацию. Это делается с целью противодействия активному продвижению контрнаступления ВСУ, но данное обстоятельство можно было предусмотреть и сделать невозможным.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

Читайте также:

Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Эту тактику авиаударов россиян можно было бы сделать невозможным за счет передачи нам самолетов F-16, о чем украинская сторона сообщала", — сказал Снегирев.

Он пояснил, что во время контрнаступления идет речь фактически о лобовом характере атак и штурмах нескольких линий укреплений врага.

По мнению Снегирева, без поддержки авиации наступление значительно усложнится.

Между тем, как отметил военный аналитик, западные эксперты убеждали нас, что достаточно дать ВСУ средства ПВО в том числе — малого и среднего радиуса действия для того, чтобы состоялся успешный характер контрнаступления.

"Практика показала, что это было ошибочное видение ситуации. И мы, к сожалению, стали заложниками предвзятого отношения в момент предоставления Украине F-16 на время проведения контрнаступательных операций", — констатировал Снегирев.

Как развивается контрнаступление ВСУ

По информации Генерального штаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

За прошедший день авиация сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам. В частности, ВСУ поразили 3 ЗРК противника.