Западные стратеги подвели ВСУ при подготовке к контрнаступлению

Эксперт указал на просчет в подготовке к контрнаступлению ВСУ
Россияне начали активно использовать против украинских Сил обороны фронтовую авиацию. Это делается с целью противодействия активному продвижению контрнаступления ВСУ, но данное обстоятельство можно было предусмотреть и сделать невозможным.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.
"Эту тактику авиаударов россиян можно было бы сделать невозможным за счет передачи нам самолетов F-16, о чем украинская сторона сообщала", — сказал Снегирев.
Он пояснил, что во время контрнаступления идет речь фактически о лобовом характере атак и штурмах нескольких линий укреплений врага.
По мнению Снегирева, без поддержки авиации наступление значительно усложнится.
Между тем, как отметил военный аналитик, западные эксперты убеждали нас, что достаточно дать ВСУ средства ПВО в том числе — малого и среднего радиуса действия для того, чтобы состоялся успешный характер контрнаступления.
"Практика показала, что это было ошибочное видение ситуации. И мы, к сожалению, стали заложниками предвзятого отношения в момент предоставления Украине F-16 на время проведения контрнаступательных операций", — констатировал Снегирев.
Как развивается контрнаступление ВСУ
По информации Генерального штаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
За прошедший день авиация сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам. В частности, ВСУ поразили 3 ЗРК противника.