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Эксперт указал на просчет в подготовке к контрнаступлению ВСУ

15 июня 2023 10:56
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Западные стратеги подвели ВСУ при подготовке к контрнаступлению
Украинские военные на бронетранспортере. Фото: Reuters
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Россияне начали активно использовать против украинских Сил обороны фронтовую авиацию. Это делается с целью противодействия активному продвижению контрнаступления ВСУ, но данное обстоятельство можно было предусмотреть и сделать невозможным.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Эту тактику авиаударов россиян можно было бы сделать невозможным за счет передачи нам самолетов F-16, о чем украинская сторона сообщала", — сказал Снегирев.

Он пояснил, что во время контрнаступления идет речь фактически о лобовом характере атак и штурмах нескольких линий укреплений врага.

По мнению Снегирева, без поддержки авиации наступление значительно усложнится.

Между тем, как отметил военный аналитик, западные эксперты убеждали нас, что достаточно дать ВСУ средства ПВО в том числе — малого и среднего радиуса действия для того, чтобы состоялся успешный характер контрнаступления.

"Практика показала, что это было ошибочное видение ситуации. И мы, к сожалению, стали заложниками предвзятого отношения в момент предоставления Украине F-16 на время проведения контрнаступательных операций", констатировал Снегирев.

Как развивается контрнаступление ВСУ

По информации Генерального штаба ВСУ, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет около 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают терять военную технику, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

За прошедший день авиация сил обороны нанесла 14 ударов по оккупантам. В частности, ВСУ поразили 3 ЗРК противника.

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