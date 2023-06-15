У Генштабі розповіли, скільки влучних ударів завдали ЗСУ по окупантах

Українські військові стріляють по ворогу з "Градів". Фото: Генштаб ЗСУ

Упродовж минулого дня авіація сил оборони завдала 14 ударів по окупантах. Зокрема ЗСУ уразили 3 ЗРК противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

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"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 13 районів зосередження живої сили, 2 пункти управління, 3 зенітно-ракетних комплекси та 3 станції радіоелектронної боротьби противника", — йдеться в повідомленні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Український захисник на передовій. Фото: Генштаб ЗСУ

Український військовий в танку. Фото: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що кількість знищених наразі російських окупантів становить близько 680 осіб. Крім того, загарбники продовжують втрачати військову техніку, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Також ми писали, що за перебігом головних подій фронту 15 червня російсько-української війни можна спостерігати на онлайн-картах. Так, в режимі реального часу можна бачити усі місця бойових дій та обстрілів, а також актуальні кордони тимчасово окупованих територій.

Додамо, що 14 червня стало відомо про нові успіхи ЗСУ на полі битви. Українські захисники просунулися вперед на двох важливих напрямках — Бахмутському та Запорізькому.