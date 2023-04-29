Ракетний удар по Умані: у ДСНС розповіли про результат пошуково-рятувальних робіт

Наслідки ракетної атаки в Умані. Фото: ДСНС

Станом на ранок 29 квітня внаслідок ракетної атаки на Умань Черкаської області загинули 23 людини. Четверо з них — діти.

Про це повідомили в ДСНС.

Читайте також:

Результат пошуково-рятувальних робіт в Умані

"Станом на Умань 06:00 29 квітня внаслідок російської ракетної атаки загинуло 23 особи, з них чотири дитини. Травмовано 18, ще 17 громадян врятовано. Психологами ДСНС надано допомогу 115 громадянам", — розповіли рятувальники.

Зазначається, що з місця трагедії вивезено 247 куб.м будівельних залишків. Наразі проводиться розбір конструкцій та пошуки можливих загиблих та постраждалих.

"На місці події від ДСНС працюють 27 одиниць техніки та 106 осіб особового складу", — додали у ДСНС.

Пошуково-рятувальна операція в Умані після ракетного удару росіян 28 квітня. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Умані після ракетного удару росіян 28 квітня. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Умані після ракетного удару росіян 28 квітня. Фото: ДСНС

Пошуково-рятувальна операція в Умані після ракетного удару росіян 28 квітня. Фото: ДСНС 1 / 4

Нагадаємо, російські війська вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. На цей час вже відомо про 23 загиблих та 18 поранених. Розбір завалів триває.

В місті оголошено триденний траур через масований обстріл. Всі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

Президент Володимир Зеленський відреагував на нічну масовану ракетну атаку росіян. Він пообіцяв, що Україна не дасть жодному окупантові уникнути відповідальності за скоєне.

Згодом українські прикордонники приготували російським загарбникам відплату за ракетну атаку по житловому будинку в Умані. Вони написали на снаряді "За Умань!" та випустили їх по окупантах.