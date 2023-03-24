Селезньов побачив дивні маневри росіян поблизу одного з кордонів

Пентагон попереджав про нарощування ескалації

На території Бєлгородської області росіяни накопичують військові сили і засоби. Це може створити небезпеку для України з того напрямку.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

"Ситуація, яка складається на теренах Бєлгородської області, примушує дещо замислитися", — сказав Селезньов.

За його словами, там сконцентровано близько 8 тисяч особового складу. Причому вони всі зведені у штатні військові з'єднання регулярних частин російської армії. До того ж у цьому військовому контингенті нараховується до 30 батарей ствольної та реактивної артилерії.

Владислав Селезньов

"Всі вони — різного рівня укомплектування та забезпечення, але це є тим базисом, який росіяни можуть посилювати в бік збільшення особового складу, озброєння, боєприпасів, матеріально-технічного забезпечення", — зазначив Селезньов.

Такі тенденції, поділився він, доволі тривожні на фоні заяв представника Пентагону Джона Кірбі, що Україну в перспективі очікують тривожні часи.

До того ж, додав військовий експерт, з'явилася інформація по те, що в районі Нового Осколу виявлено базу, на якій сконцентровано до 350 одиниць різної техніки.

"Куди саме вона піде з цієї бази, — поки не зрозуміло. Але це є сигналом, що ворог готує для нас якусь неприємну несподіванку з території Бєлгородської області", — попередив Селезньов.

Що відбувається на північному кордоні

У ніч проти 14 березня окупанти запустили ракети по Харківській області. Одна з них не долетіла та впала у Бєлгородській області.

Російських мобілізованих тероборонців із Бєлгородської області відправили воювати на Донбас без найменшої підготовки. Після перших же втрат окупанти відмовилися воювати.