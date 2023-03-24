Селезнев увидел странные маневры россиян вблизи одной из границ

Экс-чиновник Генштаба указывает на опасное поведение россиян вблизи границы
На территории Белгородской области россияне накапливают военные силы и средства. Это может создать опасность для Украины на том направлении.
Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.
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"Ситуация, которая складывается на территории Белгородской области, заставляет задуматься", — сказал Селезнев.
По его словам, там сконцентрировано около 8 тысяч человек личного состава. Причем все они сведены в штатные военные соединения регулярных частей российской армии. К тому же, в этом военном контингенте насчитывается до 30 батарей ствольной и реактивной артиллерии.
"Все они — разного уровня укомплектования и обеспечения, но это тот базис, который россияне могут усиливать в сторону увеличения личного состава, вооружения, боеприпасов, материально-технического обеспечения", — отметил Селезнев.
Такие тенденции, поделился он, довольно опасны на фоне заявлений представителя Пентагона Джона Кирби, что Украину в перспективе ожидают тревожные времена.
К тому же, добавил военный эксперт, появилась информация о том, что в районе Нового Оскола обнаружена база, на которой сконцентрировано до 350 единиц различной техники.
"Куда именно она уйдет с этой базы, — пока не понятно. Но это сигнал, что враг готовит для нас какую-то неприятную неожиданность с территории Белгородской области", — предупредил Селезнев.
Что происходит на северной границе
В ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.
Российских мобилизованных терроборонцев из Белгородской области отправили воевать на Донбасс без малейшей подготовки. После первых же потерь оккупанты отказались воевать.