Селезнев увидел странные маневры россиян вблизи одной из границ

Пентагон предупреждал о наращивании эскалации

На территории Белгородской области россияне накапливают военные силы и средства. Это может создать опасность для Украины на том направлении.

Такое мнение Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

"Ситуация, которая складывается на территории Белгородской области, заставляет задуматься", — сказал Селезнев.

По его словам, там сконцентрировано около 8 тысяч человек личного состава. Причем все они сведены в штатные военные соединения регулярных частей российской армии. К тому же, в этом военном контингенте насчитывается до 30 батарей ствольной и реактивной артиллерии.

Владислав Селезнев

"Все они — разного уровня укомплектования и обеспечения, но это тот базис, который россияне могут усиливать в сторону увеличения личного состава, вооружения, боеприпасов, материально-технического обеспечения", — отметил Селезнев.

Такие тенденции, поделился он, довольно опасны на фоне заявлений представителя Пентагона Джона Кирби, что Украину в перспективе ожидают тревожные времена.

К тому же, добавил военный эксперт, появилась информация о том, что в районе Нового Оскола обнаружена база, на которой сконцентрировано до 350 единиц различной техники.

"Куда именно она уйдет с этой базы, — пока не понятно. Но это сигнал, что враг готовит для нас какую-то неприятную неожиданность с территории Белгородской области", — предупредил Селезнев.

Что происходит на северной границе

В ночь на 14 марта оккупанты запустили ракеты по Харьковской области. Одна из них не долетела и упала в Белгородской области.

Российских мобилизованных терроборонцев из Белгородской области отправили воевать на Донбасс без малейшей подготовки. После первых же потерь оккупанты отказались воевать.