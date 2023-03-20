Пригожин злякався наступу ЗСУ й просить допомоги в Шойгу

Євген Пригожин

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився міністру оборони рф Сергію Шойгу, що Збройні сили України готуються оточувати підрозділи його найманців навколо Бахмута Донецької області. Він закликає втрутитися, адже оточення найманців "матиме негативні наслідки для СВО".

Пригожина написав відповідний лист до Шойгу, який оприлюднила його пресслужба.

Лист Пригожина до Шойгу

У листі Пригожин значно перебільшує успіхи своїх найманців, заявляючи, що "Вагнер" нібито контролює "70% Бахмута" і продовжує штурм "до повного звільнення міста".

"За наявними даними, в кінці березня — на початку квітня противник планує почати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів з метою відрізати підрозділи ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС рф", — заявив Пригожин.

Він просить Шойгу "вжити заходів для недопущення" оточень його найманців, бо це нібито матиме "негативні наслідки для СВО". В окремому додатку Пригожин нібито розповів про замисел ЗСУ та ідеї щодо втручання у ці плани.

Нагадаємо, нещодавно Євген Пригожин визнав силу українських військ, які ведуть запеклі бої в Бахмуті і "б'ються за кожен метр".

Також за даними британської розвідки, між Шойгу та Пригожиним вже давно назріває конфлікт.

Зокрема, донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у районі Вугледара як ключовий спосіб досягнення оперативно-значущого прориву на лінії фронту України. Зараз же російські планувальники, ймовірно, стоять перед дилемою: розпочати ще один штурм Вугледара чи підтримати інтенсивні бої далі на північ у районі Бахмута та Кремінної.