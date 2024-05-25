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Естонія створює антидронну систему захисту на кордоні з Росією

25 травня 2024 02:23
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Естонія створює антидронну систему захисту на кордоні з Росією
Російсько-естонський кордон. Фото ілюстративне: PhotoXPress.ru
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Естонія хоче створити на кордоні з Росією "антидронну стіну". Передбачається, що вздовж усього східного кордону країни буде чергувати техніка, здатна виявляти чужі безпілотники та збивати їх. 

Про це заявив міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Ляенеметс, повідомляє естонський телеканал ERR.

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Також антидронна система повинна діями над великими міста Естонії, переконаний глава МВС. 

"Це унікальна ініціатива такого масштабу. Виявлення безпілотників та протидія їм вкрай важливі як для стримування, так і для заходів у відповідь на діяльність з надання впливу з боку наших східних сусідів", — сказав Ляенеметс.

На думку міністра, треба бути готовим до того, що Росія все частіше намагатиметься порушити їхнє життя за допомогою безпілотників, оскільки фізично проникнути на територію Естонії стає дедалі складніше.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії виділить ще понад 650 тисяч євро на потреби України. 

Раніше Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила, що країнам-членам НАТО не варто боятися можливого відправлення військових до України. На її думку, це не втягне Альянс у війну з РФ.

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