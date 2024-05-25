Эстония создает антидронную систему защиты на границе с Россией

Российско-эстонская граница. Фото иллюстративное: PhotoXPress.ru

Эстония хочет создать на границе с Россией "антидронную стену". Предполагается, что по всей восточной границе страны будет дежурить техника, способная обнаруживать чужие беспилотники и сбивать их.

Об этом заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, сообщает эстонский телеканал ERR .

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Также антидронная система должна действовать над крупными городами Эстонии, убежден глава МВД.

"Это уникальная инициатива такого масштаба. Выявление беспилотников и противодействие им крайне важны как для сдерживания, так и для ответных мер на деятельность по оказанию влияния со стороны наших восточных соседей", — сказал Ляенеметс.

По мнению министра, нужно быть готовым к тому, что Россия все чаще будет пытаться нарушить их жизнь с помощью беспилотников, поскольку физически проникнуть на территорию Эстонии становится все сложнее.

Напомним, Министерство иностранных дел Эстонии выделит еще более 650 тысяч евро на нужды Украины.

Ранее Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что странам-членам НАТО не стоит бояться возможной отправки военных в Украину. По ее мнению, это не втянет Североатлантический союз в войну с РФ.